Black Friday 2021. Reduceri de până la 59% la vacanţele pe litoralul românesc pentru vara lui 2022

Conform turoperatorului Litoralulromanesc.ro, lider pe segmentul vacanţelor la Marea Neagră, în perioada 11-14 noiembrie 2021, românii pot alege din mii de pachete turistice la hotelurile din portofoliul Litoralulromanesc.ro, cu cele mai mari discounturi din an, pentru că la pachetele deja reduse de Early Booking se calculează şi reducerile acordate cu ocazia campaniei de Black Friday.

De la ce preț pornesc tarifele

Tarifele pornesc de la 25 de lei de persoană pentru o noapte de cazare, preţ valabil pentru un hotel de două stele din Eforie Nord. Totuşi, potrivit datelor Litoralulromanesc.ro, de Black Friday, primele oferte care se epuizează sunt cele în hoteluri de 4 şi 5 stele, românii fiind interesaţi mai ales de pachetele cu servicii all inclusive, în cazul cărora şi valoarea discount-ului oferit este substanţială.

'În ultimii ani, a devenit o obişnuinţă pentru mulţi români ca în coşul de cumpărături de Black Friday să adauge şi o vacanţă. Există un interes ridicat pentru reducerile care se acordă cu acest prilej, de aceea ne aşteptăm ca vânzările de vacanţe pentru vara viitoare să fie direct proporţionale', afirmă Ionuţ Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro.

Românii care cumpără sejururi de Black Friday sunt, în general, persoane care îşi fac planurile de vacanţă din timp, mai ales din categoria familiilor cu copii, şi care sunt atente la ofertele turistice şi vizează hotelurile cu servicii foarte bune şi pachete complexe. În egală măsură, sunt turişti care au deja pregătit un buget de vacanţă în condiţiile în care sejurul rezervat de Black Friday trebuie achitat integral până cel târziu marţi, 16 noiembrie. O altă condiţie a programului este faptul că sumele achitate sunt nerambursabile.

Cel mai ieftin pachet prin oferta Black Friday 2021

Potrivit turoperatorului, cel mai ieftin pachet care poate fi achiziţionat prin oferta Black Friday costă 250 lei pentru cinci nopţi de cazare într-un hotel de două stele din Eforie Nord, pachet pentru două persoane. La un hotel de trei stele, tot din Eforie Nord, turiştii pot rezerva o cameră cu 349 de lei/sejur de 5 nopţi, doar cazare.

Cinci nopţi de cazare cu mic dejun la un hotel de 4 stele din Mamaia costă 931 de lei pentru două persoane. Turiştii care vor să stea la cinci stele în sezonul estival 2022 şi să rezerve un pachet cu demipensiune la un hotel din Mamaia Nord vor plăti în campania de Black Friday 2.925 lei/cameră/sejur 5 nopţi.

'Îi sfătuim pe turişti să nu rateze acest moment'

'Pentru că vorbim despre perioada cu cele mai mari discounturi din an, îi sfătuim pe turişti să nu rateze acest moment. Mai mult, având în vedere experienţa ultimelor două veri, petrecute în pandemie, şi în care am constatat că destinaţia litoralul românesc a fost una sigură, nu credem că există motive de îngrijorare privind modul în care se vor derula vacanţele la Marea Neagră vara viitoare. De aceea, ne aşteptăm ca litoralul românesc să rămână una dintre destinaţiile favorite şi în 2022, pentru sentimentul de siguranţă şi proximitatea pe care le oferă', adaugă Ionuţ Nedea.

Reprezentantul companiei îi sfătuieşte pe turişti să adauge în pachetul turistic şi asigurarea storno cu acoperire Covid-19, prin care îşi pot recupera sumele plătite în cazul în care nu mai pot pleca în vacanţă dintr-un motiv sau altul, inclusiv din cauza pandemiei de coronavirus.

În 2020, în campania de Black Friday, Litoralulromanesc.ro a vândut sejururi în valoare de peste un milion de euro. Litoralulromanesc.ro, deţinut de compania Creative Eye SRL din Constanţa, cu capital integral privat românesc, este cel mai mare retailer de vacanţe în staţiunile autohone de la Marea Neagră, atât ca număr de turişti, cât şi ca vânzări.

Portalul promovează peste 500 de structuri de cazare în 13 staţiuni de pe litoralul românesc, de la unităţi de o stea până la cele de cinci stele. În cei 16 ani de activitate, turoperatorul a organizat vacanţe la malul mării pentru peste 1,3 milioane de turişti care au rezervat peste 4 milioane de nopţi de cazare.

Christian Tour: Discounturi la vacanţe şi de 70% la târgul de turism organizat cu ocazia Black Friday

Românii dornici de chilipiruri pot opta şi în acest an pentru vacanţe în cele mai iubite destinaţii turistice din Grecia, Turcia, Egipt, Tunisia, Spania sau Bulgaria, pentru vara anului 2022, turoperatorii pregătind mii de oferte speciale la Târgul de Turism, ediţia de toamnă, care se desfăşoară în format online şi în sediile agenţiilor.

Potrivit turoperatorului Christian Tour, discounturile la vacanţe depăşesc pe alocuri 70%, mai ales că în acest an se suprapun ofertele Early Booking, cu reducerile specifice de Black Friday. La târgurile online românii pot găsi promoţii şi pentru vacanţele din perioada Sărbătorilor atât în România cât şi în locaţii exotice.

'Deschidem azi târgul de turism pe care îl vom desfăşura în perioada 11-14 noiembrie 2021, în agenţiile proprii şi pe platformele noastre online. Cu toate că ne este foarte dor de evenimentele cu prezenţă fizică, ne este dor de clienţii şi partenerii noştri cu care interacţionam şi ne întâlneam an de an la cele două târguri de turism desfăşurate la Romexpo, am ales să continuăm tradiţia târgului de toamnă, însă în format online, adaptându-ne astfel la contextul actual atipic', a declarat Cristian Pandel, proprietarul Christian Tour.

Black Friday 2021. Ofertă bogată

Cel mai mare operator român de chartere de pe piaţa autohtonă, Christian Tour, vine cu o ofertă bogată atât pentru sejururile charter anunţate pentru vara lui 2022, dar şi pentru vacanţele last minute din această iarnă şi cele de sărbători, în destinaţii precum Egipt, Cappadocia sau locaţii exotice tot mai căutate de români: Maldive, Mauritius, Zanzibar sau Dubai. Mai mult decât atât, pe lână promoţii, touroperatorul a pregătit şi un cadou aniversar pentru toţi iubitorii de vacanţe.

'Venim la acest târg online cu cele mai nou lansate oferte Early Booking pentru vara anului viitor, dar şi cu o campanie specială de Black Friday, iar acest lucru înseamnă că reducerile depăşesc pe alocuri 70% din valoarea pachetului standard. Avem totodată şi discount-uri însemnate la vacanţele în destinaţii exotice şi programe turistice de circuit ori croazieră inedite. În plus, oferim şi un cadou aniversar tuturor celor care aleg să călătorească alături de Christian Tour în anul în care celebrăm 25 ani de prezenţă pe piaţă. Astfel, fiecare turist care achiziţionează în perioada târgului o vacanţă pentru 2022 beneficiază de un extra-discount în euro, egal cu jumătate din vârsta sa', spune Pandel.

Turoperatorul vine cu o ofertă de cazare de la 9 euro, valabilă pentru un sejur de 7 nopţi pe Riviera Olimpului, doar pe anumite plecări şi doar în anumite unităţi de cazare, la care se adaugă costul transportului cu autocarul. De asemenea, turiştii care pleacă în vacanţe cu autocarul vor găsi la târgul online reduceri de până la 30% la transport pe destinaţiile Corfu, Thassos, Zakynthos, Riviera Olimpului sau Halkidiki.

Cei care aleg varianta de transport cu avionul găsesc reduceri de la 100 de euro până la 400 de euro/cameră în destinaţii ca Antalya şi Bodrum (Turcia), Hurghada şi Sharm el Sheikh (Egipt), Gran Canaria şi Tenerife (Spania), Creta, Zakynthos şi Rodos (Grecia) şi Bulgaria. Românii care preferă staţiunile de la Marea Neagră pentru concediul din vară îşi pot achiziţiona pachetul cu o reducere Early Booking de până la 45%.

Black Friday 2021. Destinații exotice

De asemenea, pentru cei care vor să se relaxeze în destinaţii exotice, Christian Tour a 'tăiat' între 150 - 400 de euro/cameră din preţul pachetului în destinaţii precum Mauritius, Maldive, Zanzibar sau Dubai, astfel că un sejur porneşte de la 489 euro/persoană (taxe incluse). Iar ca o noutate anul acesta, pe lângă reducerile specifice, amatorii de tururi şi circuite culturale în Europa îşi pot achiziţiona pachetul de excursii opţionale cu 10% discount.

'În ceea ce priveşte apetitul românilor pentru vacanţe, ne aşteptăm ca şi cu această ocazie destinaţiile exotice să suscite un interes ridicat; acesta fiind, de altfel, un trend început de anul trecut şi care a impulsionat touroperatorii din piaţă să introducă în premieră curse charter directe către destinaţii îndepărtate din mijlocul oceanului, adevărate paradisuri exotice, de vizitat măcar o dată în viaţă. Creşterea interesului, contextul actual şi introducerea curselor charter directe având un impact simţitor asupra scăderii preţurilor acestor vacanţe, reuşind astfel să ajungem la tarife pentru Maldive, Mexic ori Zanzibar comparabile cu cele din Antalya', a adăugat reprezentantul turoperatorului.

Christian Tour este cel mai mare turoperator român de pe piaţa autohtonă. Înfiinţată în 1997, compania este deţinută de Cristian Pandel şi este prezentă atât în ţară, prin agenţii proprii şi francize, cât şi în străinătate, în Republica Moldova, Grecia, Turcia, Spania şi SUA prin grupul de firme al cărei fondator este - Memento Group, scrie Agerpres.