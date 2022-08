Bilanț Covid 26 august 2022. Datele pentru România

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 176 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.981, cu 68 mai puține față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 245 persoane, cu 6 mai puține față de ziua anterioară. Din cei 245 pacienți internați la ATI, 199 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 344 sunt minori, 342 fiind internați în secții, cu 13 mai puțini față de ziua anterioară și 2 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.

DECESE

Până astăzi, 66.612 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 25.08.2022 (10:00) – 26.08.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 16 decese (9 bărbați și 7 femei), fără decese raportate anterior intervalului de referință.

Dintre cele 16 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 de ani, 1 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 3 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 4 la categoria de vârstă 70-79 de ani, și 7 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

Toți pacienții decedați prezentau comorbidități și 15 erau nevaccinați.

TESTARE

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 3.221 teste RT-PCR ( 2.141 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.080 la cerere) și 15.095 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.410.902 teste RT-PCR și 11.176.145 teste rapide antigenice.

VEZI ȘI: Pandemia de COVID-19 a provocat încă un milion de decese la nivel global începând din luna ianuarie a acestui an

Pandemia de COVID-19 a provocat încă un milion de decese la nivel global începând din luna ianuarie a acestui an, a anunţat joi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care îndeamnă guvernele lumii să îşi accelereze campaniile de vaccinare, în contextul în care o treime din populaţia mondială nu este încă vaccinată împotriva noului coronavirus, informează AFP.



"Am depăşit pragul tragic de 1 milion de decese cauzate de COVID-19 de la începutul acestui an", a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-o conferinţă de presă.



El a cerut guvernelor din lumea întreagă să îşi intensifice eforturile pentru vaccinarea tuturor angajaţilor din sănătate, a persoanelor vârstnice şi a persoanelor din categoriile cele mai expuse la riscuri medicale, pentru a se obţine astfel o acoperire vaccinală de 70% la nivelul populaţiei globale.



În ianuarie 2022, OMS, Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite (UNICEF) şi partenerii lor au înfiinţat Parteneriatul pentru livrări de vaccinuri anti-COVID-19 (CoVDP) cu scopul de a facilita distribuţia de doze în 34 de ţări în care acoperirea vaccinală era de sub 10% . Aproape toate aceste ţări, mai puţin şase dintre ele, se află în Africa.



De acum, a anunţat Tedros Adhanam Ghebreyesus, doar 10 ţări au încă o acoperire vaccinală mai mică de 10%.



"Totuşi, mai sunt multe lucruri de făcut", a adăugat el.



Potrivit directorului OMS, o treime din populaţia mondială nu este încă vaccinată împotriva noului coronavirus, inclusiv două treimi din personalul medical şi trei sferturi din persoanele vârstnice din ţările cu venituri mici.



Potrivit celor mai recente statistici publicate de OMS, pandemia de COVID-19 a provocat 6,45 milioane de decese în lume după ce primele infectări au apărut la sfârşitul anului 2019 în regiunea oraşului Wuhan din China.

