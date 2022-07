Bilanț coronavirus. Peste 8.800 de cazuri, în ultimele 24 de ore. Situația de la ATI

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 296 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.757, cu 48 mai multe față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 266 persoane, cu 13 mai multe față de ziua anterioară. Din cei 266 pacienți internați la ATI, 230 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 590 sunt minori, 586 fiind internați în secții, cu 21 mai puțin față de ziua anterioară și 4 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.

În intervalul 28.07.2022 (10:00) – 29.07.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 28 decese (21 bărbați și 7 femei), dintre care 1 deces raportat anterior intervalului de referință. Până astăzi, 65.963 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.

În ultimele 24 de ore, au fost efectuate 4.942 teste RT-PCR (2.992 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.950 la cerere) și 20.669 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.305.490 teste RT-PCR și 10.712.881 teste rapide antigenice.





Citește și...

Rafila: Introducerea obligativităţii purtării măştii s-ar putea să nu dea rezultate

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a recomandat purtarea măștii de protecţie în spaţiile închise aglomerate şi în mijloacele de transport pentru a limita răspândirea virusului SARS-CoV-2.

„Ministerul Sănătăţii nu are la dispoziţie această pârghie (n.r. de impunere a obligativităţii măştii). Aşa cum am mai afirmat, mai ales că este o perioadă extrem de călduroasă, este bine să existe o participare a populaţiei la acest efort de limitare a răspândirii. Ea se poate face printr-o măsură foarte simplă, prin utilizarea măştii în spaţiile închise aglomerate sau în mijloacele de transport în comun. Am văzut chiar exemple din partea unor persoane care s-au hotărât să le folosească. Cred că este un mesaj puternic, pentru ca oamenii să înţeleagă că, dacă se protejează pe ei, protejează şi pe ceilalţi”, a spus, marți, ministrul Alexandru Rafila.

„Trebuie să avem un anumit tip de solidaritate şi responsabilitate”, a subliniat ministrul Sănătății. „Introducerea obligativităţii s-ar putea să nu dea rezultatele scontate dintr-un motiv foarte simplu: masca, dacă este purtată incorect, este inutilă. Important nu este doar să porţi masca, ci să o porţi corect. Este greu să stabileşti puncte de control din cinci în cinci metri ca să verifice cineva chestia asta”, a spus Alexandru Rafila.

De asemenea, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat, tot marţi că, în perioada următoare, vor fi deschise centre de vaccinare în unităţi sanitare, ca o măsură de pregătire a campaniei de imunizare din toamnă, când se aşteaptă un ser adaptat la noile variante ale tulpinii Omicron a SARS-CoV-2.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News