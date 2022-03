Efectele sucului de struguri asupra sănătății tale

Sucul de struguri este o băutură cunoscută pentru culoarea sa vibrantă și aroma dulce, ușor acidulată. Mulți oameni îl consideră o alternativă sănătoasă la băuturile dulci. Cu toate acestea, datorită conținutului său de zahăr și calorii, s-ar putea să vă întrebați dacă sucul de struguri este la fel de sănătos ca și fructele proaspete, relatează healthline.com.



Nutrienți



Deși sucul de struguri este bogat în carbohidrați și zahăr natural, este, de asemenea, o sursă bună de mai mulți nutrienți, inclusiv vitamina C și mangan.



O cană (237 ml) de suc de struguri neîndulcit conține următorii nutrienți:



Calorii: 152

Proteine: 1 gram

Grăsimi: 0,3 grame

Carbohidrați: 37,4 grame

Fibre: 0,5 grame

Vitamina C: 70% din valoarea zilnică (DV)

Mangan: 26% din DV

Magneziu: 6% din DV

Potasiu: 6% din DV

Cupru: 5% din DV



Multe tipuri de suc de struguri conțin acid ascorbic adăugat, cunoscut și sub denumirea de vitamina C. Acest nutrient este esențial pentru funcția imunitară și sănătatea pielii.



Sucul de struguri este, de asemenea, bogat în mangan, un mineral implicat în formarea oaselor și în producerea anumitor neurotransmițători din creier.



În plus, sucul de struguri conține mai multe flavonoide și polifenoli. Aceștia sunt compuși vegetali care acționează ca antioxidanți pentru a proteja împotriva stresului oxidativ și a inflamației.

Beneficii



Sucul de struguri a fost asociat cu mai multe beneficii pentru sănătate. De exemplu, poate promova sănătatea inimii, a sistemului imunitar și a tractului digestiv.



Îmbunătățește sănătatea inimii



Datorită conținutului său de compuși antioxidanți, mai multe studii au descoperit că sucul de struguri ar putea susține sănătatea inimii.





Promovează funcția imunitară



Multe soiuri de suc de struguri sunt îmbogățite cu micronutrienții vitamina C.



Vitamina C poate îmbunătăți funcția imunitară prin reducerea stresului oxidativ și susținerea funcției celulelor tale imunitare.





Susține sănătatea digestivă



Unele cercetări au descoperit că sucul de struguri ar putea susține sănătatea sistemului digestiv.





Dezavantaje



Deși sucul de struguri poate fi savurat cu moderație ca parte a unei diete sănătoase, există câteva dezavantaje de luat în considerare.



Poate crește nivelul zahărului din sânge



Sucul de struguri conține o cantitate mare de zaharuri naturale. Chiar și soiurile neîndulcite conțin 36 de grame în fiecare porție de 237 ml.



Ar putea contribui la creșterea în greutate



Sucul de struguri are un conținut scăzut de fibre, ceea ce înseamnă că nu crește senzația de sațietate în aceeași măsură ca fructele întregi.



Studiile arată că lichidele sunt mai puțin sățioase decât alimentele solide.

