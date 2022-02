Autostrada BLOCATĂ de gândacul croitor. Președinta ANANP: ”Ne-am reclamat singuri”. Exercițiu șocant cu o LIBELULĂ

Adi Croitoru, președinta Agenției Națională pentru Arii Naturale Protejate a fost invitata analistului politic Bogdan Chirieac, în cadrul unui interviu la DC News. Președinta ANANP a explicat cum a ajuns România în situația de a opri lucrările la construcția autostrăzii Pitești - Sibiu, din cauză că ar fi deranjat confortul unui gândac croitor.

”Există și era deranjat. Ni s-a tras tot de la noi din casă, nu a avut nimeni nimic cu noi. Noi singuri ne-am reclamat pe la Bruxelles că autostrada aceasta va avea impact asupra unei specii din formularul standard. Și, ca atare, dacă noi ne reclamăm singuri, domnule Chirieac, ce să spun? De ce ne reclamăm, n-aș ști să vă spun. Dar, ca urmare a scriitorilor care au trimis către Bruxelles nenorocirea și dezastrul cu gândacul croitor, Bruxelles-ul, respectiv Comisia Europeană, a spus STOP: România demonstrează că autostrada aceasta, care a fost începutul luptei noastre, Pitești - Sibiu, care trece prin nouă arii protejate, nu impactează”, a explicat președinta ANANP, în interviul de la DC News.

Analiza libelulei

Mai mult, șefa Agenției Națională pentru Arii Naturale Protejate a povestit un alt episod bizar cu care s-a confruntat, în care a avut de analizat ”confortul unei” libelule.

”Și a trebuit, într-un an de zile, să arătăm, și să nu râdeți de noi, mergând până la firul ierbii, în sensul că ne-au pus, la un moment dat, să analizăm un exemplu cu o libelulă care stă pe un fir de iarbă și cum este modificată în momentul în care există autostrada funcțională. Ce impact are asupra tipului respectiv de libelulă. Noi știm să le facem, să le respectăm.”, a explicat Adi Croitoru.

Piedici absurde în construirea autostrăzilor

”Cam mult respect pentru confortul libelulei. Înapoierea economică, din cauza lipsei de autostrăzi, sărăcia, faptul că niște ființe umane o duc mult mai prost, în lipsa investițiilor, asta nu poate fi luată în calcul? Nu că aș vrea să deranjez libelula, dar mă gândesc că libelula poate să stea mai departe pe firul de iarbă, nu lângă autostradă. Sau nu poate?”, a intervenit analistul politic Bogdan Chirieac.

”Dumneavoastră spuneți foarte bine, domnule Bogdan Chirieac. În primul rând, omul este important. Dar, în același timp, eu vreau să subliniez că dacă sunt niște oameni specialiști, care își fac treaba și nu mint Comisia Europeană, se poate face și autostrada bine-mersi, poate trăi și libelula liniștită.

În 2007, când Statul român a hotărât să desemneze arii naturale protejate și foarte bine, mă uit în ochii domnului care m-a certat: Foarte bine a făcut. Eu nu spun că desemnarea ariilor naturale protejate a fost o eroare. Dar, punctual, am făcut erori.

Dacă eu știam că vreau să fac aici autostrăzi, în momentul în care am desemnat arii protejate, de ce nu le-am pus mai sus, mai jos, că au fost atâtea seminarii biogeografice, în care eu, ca stat, am hotărât unde le desemnez. De ce nu am avut un plan strategic. Să zicem așa: România, ce are de făcut? Hidrocentrale pe aici, autostrăzi pe aici! (...) De ce nu am pus ariile conform seminariilor biogeografice diferit de aceste investiții? Și treceam cu autostrăzile bine-mersi, ca prin brânză. De ce a trebuit să le tăiem pe din două, de ce n-am suprapus Ministerul Transporturilor cu Ministerul Mediului: Voi ce vreți să facem cu țara asta? Să nu o ținem subdezvoltată, să nu o ținem în genunchi... Au trecut 15 ani. Dar eu spun că ne-am trezit acum și așa cum am reușit la Comisia Europeană să demonstrăm că libelula este bine-mersi, și bănuții să vină la bugetul statului român, așa se poate demonstra în continuare”, a mai spus șefa ANANP.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News