Avocatul Șerban Nicolae, senator român în legislaturile 2004-2008, 2012-2016, 2016-2020, a vorbit la DC NEWS despre împotrivirea Austriei privind aderarea României la Spațiul Schengen.

"Sunt patru state care sunt membre în Schengen și care nu fac parte din Uniunea Europeană. Nu am auzit să se discute lucrul acesta. Nu se discută despre Consiliul Schengen care se ține înainte de Consiliul JAI. Eram curios să aflu și eu cam ce se discută acolo, cam care este atitudinea acolo. Cred că nu se ia nicio decizie, dar Elveția, Norvegia, Islanda și Liechtenstein sunt membre în Acordul Schengen fără a fi membre în Uniunea Europeană și fără a fi la masa Consiliului JAI.



Orice instrument poate fi folosit, orice relație, orice interes comun avem cu aceste state poate fi folosit în sensul convingerii celorlalți. E bine să spună ministrul de Interne al Germaniei sau ministrul francez de Interne: "Susținem România, vom vota pentru aderarea României". Avem o rugăminte în plus, avem o solicitare în plus, convingeți-i și pe ăia sau lămuriți-ne dacă nu cumva e un fel de ștafetă, astăzi e Olanda, mâine e Suedia...", a spus Șerban Nicolae în cadrul emisiunii "Ce Se Întâmplă" de la DC NEWS, moderată de Răzvan Dumitrescu.

Cine s-ar afla, de fapt, în spatele refuzului Austriei de a ne primi în Schengen. Coșea: Un eșec al României. Nu trebuie să ne milogim pe nicăieri

Austria se opune vehement aderării României la Spațiul Schengen. Țara ar avea mai multe solicitări pentru a-și da acordul, iar una dintre ele ar fi modificarea legii offshore, potrivit informațiilor apărute în presă. În acest context, economistul Mircea Coșea a fost întrebat care sunt șansele țării noastre de a intra totuși în Schengen.

Cât de mult ar trebui să le mai dăm ca să putem să intrăm și noi în clubul acela în care dorim de mult să ajungem?, l-a întrebat jurnalista Realitatea Plus pe economistul Mircea Coșea.

"Nu trebuie să dăm nimic. Suntem membri ai Uniunii Europene cu drepturi depline, nu trebuie să ne milogim pe nicăieri. Este un eșec al României de 10 ani de zile. Acum toată lumea aleargă din colț în colț, fac declarații, se întâlnesc cu fel de fel de reprezentanți, dar de 10 ani de zile nu s-a făcut nimic pentru Schengen. Ministerul de Externe, europarlamentarii, ambasadorii noștri, nimeni nu a făcut nimic. Acum câteva luni de zile problema Schengen a fost ridicată de Germania, dacă vă amintiți, pentru că trage ca transporturile să fie fluidizate înspre și dinspre Ucraina. Eu cred că problema este mult mai complicată și ține de o anumită politică a UE punând în față anumite țări, a pus Olanda, a pus Suedia, acum pune Austria.

De fapt, ar putea să discutăm despre un cordon de siguranță pe care Uniunea Europeană vrea să îl facă la Marea Neagră și la limita războiului cu Ucraina, cu două țări care din nefericire sunt în preajma Mării Negre și a conflictului din Ucraina: România și Bulgaria, și care trebuie să sufere în continuare niște restricții. Nu cred că se va rezolva problema Schengen. Ține de o politică global europeană și de situația războiului din Ucraina", a spus Mircea Coșea.

