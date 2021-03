Andreea Moldovan: ”Vă rog din sufletul meu, testaţi în școli!”. Oana Zamfir, surprinsă: Adică pe cine? Nu am înţeles

"A invocat de foarte multe ori sufletul, în aceste zile. Mi-aş fi dorit mai multă acţiune, decât sufletul ăsta care nu a făcut nimic, din partea doamnei Moldovan. În aceeași măsură, a spus, în acelaşi interviu, "vă rog din sufletul meu, testaţi în școli!". Adică pe cine? Nu am înţeles. Ministrul Educaţiei se roagă de ministrul Sănătăţii de săptămâni întregi.

La mine în emisiune, a făcut un apel public către Vlad Voiculescu, a spus: "Eu, Ministerul Sănătăţii, nu am abilitatea să cumpăr, dar tu poţi. Cumpără testele non-invazive astfel încât să testăm în şcoli, că acum degeaba spui ca ai dat 1.150.000 de teste în şcoli. Ele sunt la DSP, sunt pentru adulţi. Nu are cine să testeze în şcoli şi părinţii nu şi-au dat avizul, considerându-le invazive.”

Dar nu ai putea să cumperi testele acelea de salivă, să testăm cum testează Germania, Franţa? Sunt degeaba lucrurile astea, sunt chinuitoare. Chestiunea cu mall-urile, cu supermarketurile, cu accesul restrâns... Sunt restricţii normale, dar nu ne ajută să ieşim din asta. Nu testăm, nu ieşim din asta. Trebuie să izolăm cazurile, e simplu", a spus Oana Zamfir, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

Ce a declarat Andreea Moldovan despre carantină

"Dacă ar fi să fac abstracţie de funcţia pe care o am, aş spune că îmi doresc din tot sufletul o carantină naţională pentru că sunt îngrijorată de ceea ce se întâmplă, însă, pe de altă parte îmi doresc ca partea de economie să aibă o continuitate, nu îmi doresc sub nicio formă ca partea socială şi partea de viaţă publică a noastră să fie atât de largă şi atât de expansivă cum este acum pentru că mă îngrozesc când văd ce văd în jur şi pur şi simplu mi se pare că mulţi dintre noi poate nu am învăţat multe din ceea ceea ce s-a întâmplat în acest an”, a spus Andreea Moldovan, de curând, la Digi24.

"Fac un apel la cadrele didactice, la cadrele medicale din școli, la asistenții comunitari, să se implice în acest aspect de monitorizare și testare a copiilor în școli. Este un test similar cu cel al exudatului nazal, care se face. Trebuie cerut consimțământul părintelui, pentru că este vorba de minori, dar aceste teste trebuie să se facă, pentru că este important pentru copii, au atât rol diagnostic pentru copii, cât și rol preventiv pentru copiii din anturajul celui pozitiv. Rog din suflet să se facă această testare, pentru că neaplicarea ordinului duce la niște situații absolut tragice pentru copii și pentru familiile acestora, pentru că infecția se transmite”, a mai spus Andreea Moldovan, la RFI.

