Andra, PROBLEME grave din cauza COVID-19: Vreau să vă spun...

Andra și Cătălin Măruță au fost testați pozitiv la COVID-19 și s-au izolat alături de copii, iar în urma bolii, artista a fost destul de afectată.

De curând, Andra a povestit pe rețelele de socializare despre starea ei de sănătate și a spus că a fost singura din familie care a resimțit din plin simptomele COVID-19. Mai exact, virusul i-a afectat vocea, iar pentru moment nu mai poate cânta.

"Deocamdată cânt doar pe voce de cap pentru că nu am voie să fac un efort prea mare. Dar muzica mă binedispune, aşa că momentan cânt doar în gând. Abia aştept să vă cânt din nou, sunt nerăbdătoare! Vreau să vă spun tot ce am pe suflet pentru că am adunat foarte multe emoţii", a spus Andra, pe pagina de Instagram.

Ce alte simptome a mai avut Andra

"Am ieșit afară să stau puțin la soare. Ieri iar nu am mai fost atât de activă pe online, pentru că iar a fost o zi din aia cu dureri musculare, dar astăzi mă simt mai bine și profit de soarele ăsta frumos. Am ieșit puțin pe terasă. Sunt bine, vă țin la curent cu starea mea. E mult mai bine astăzi, mă simt foarte bine și sper din suflet să treacă cât mai repede această perioadă, pentru că îmi doresc să revin la normal", a mai spus artista.