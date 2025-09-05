Data actualizării: | Data publicării:

ANAF, precizări despre plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Economie
ANAF / Foto: DCBusiness
ANAF / Foto: DCBusiness

O serie de modificări cu privire la contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) au fost aduse prin Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, a anunţat, vineri, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), transmite Agerpres.

"Una dintre modificările legislative vizează eliminarea din categoria persoanelor exceptate de la plata CASS a persoanelor fizice aflate în întreţinerea unei persoane asigurate, respectiv soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii. În contextul acestor modificări, începând cu data de 1 august 2025, persoanele fizice care realizează venituri din: salarii şi asimilate salariilor, pensii, activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III din Codul fiscal, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, investiţii, alte surse etc. pentru care datorează CASS pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele aflate în întreţinere, respectiv soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii", se arată într-un comunicat al ANAF.

Astfel, CASS datorată de persoanele fizice care optează, pentru fiecare persoană pentru care se exercită opţiunea, se determină prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul, reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului în care se exercită opţiunea.

Opţiunea se exercită oricând în cursul anului, prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - formular 212, în care se evidenţiază contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, precizează ANAF.

Conform instituţiei, Formularul 212 a fost aprobat prin Ordinul preşedintelui ANAF 1929/2025.

"Persoanele fizice care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreţinere completează Capitolul II - 'Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuţiei pentru anul 2025', Secţiunea 2 'Date privind CASS datorată de către persoanele fizice pentru persoanele aflate în întreţinere potrivit art. 182^1 din Codul fiscal'. Recomandăm completarea cu atenţie a Capitolul II - 'Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuţiei pentru anul 2025', din formularul 212 'Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice', întrucât opţiunea exercitată este definitivă şi generează obligaţia de plată a CASS", susţin reprezentanţii ANAF.

Plata CASS datorată pentru fiecare persoană pentru care se exercită opţiunea se efectuează în două tranşe, după cum urmează: 25% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, la data depunerii declaraţiei prin care se exercită opţiunea; 75% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care s-a exercitat opţiunea.

Potrivit Hotărârii Guvernului 1506/2024, începând cu 1 ianuarie 2025, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este în suma de 4.050 lei lunar.

Ca urmare, pentru anul 2025, baza de calcul pentru stabilirea CASS este de 24.300 lei (6 x 4.050 lei), iar CASS datorată este de 2.430 lei.

Astfel, persoana care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreţinere datorează 2.430 lei pentru fiecare persoană pentru care a exercitat opţiunea.

Plata CASS datorată în sumă de 2.430 lei se va efectua în două tranşe. Prima tranşă în sumă de 608 lei se efectuează la data depunerii formularului 212, iar a doua tranşă de 1.822 de lei se efectuează până la data de 25 mai 2026. Plata se poate face şi integral, mai arată instituţia.

"Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel: prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV); pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată sau în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.", se mai spune în document.

Contribuabilii care nu deţin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităţilor fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operaţiuni: înregistrarea în cadrul serviciului Spaţiul Privat Virtual; completarea Declaraţiei Unice sau depunerea Declaraţiei Unice.

De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin şi funcţionarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare şi asistenţă pentru depunerea Declaraţiei unice.

Contribuabilii îşi pot îndeplini obligaţiile de plată prin următoarele modalităţi: cu cardul bancar sau numerar la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul fiscal; on-line, cu cardul, prin intermediul Spaţiului Privat Virtual sau al platformei Ghiseul.ro; prin virament bancar sau cu mandat poştal, prin intermediul oficiilor poştale.

