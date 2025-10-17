ANAF notificǎ instituțiile publice cu datorii restante privind plata obligațiilor fiscale

Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã (ANAF) informeazã instituțiile și autoritãțile publice, care au datorii fiscale neachitate pânã la data de 31 august 2025, cã trebuie sã își plãteascã aceste obligații.



Conform articolului 7 din Codul de procedurã fiscalã (Legea nr. 207/2015), ANAF are rolul de a sprijini conformarea voluntarã a contribuabililor, inclusiv a instituțiilor publice, la plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate.



La data de 31 august 2025, suma totalã a datoriilor fiscale restante ale instituțiilor și autoritãților publice era de 582.901.355 lei.



Pentru a încuraja achitarea acestor sume, la începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificãri oficiale tuturor instituțiilor și autoritãților publice care înregistreazã restanțe. Scopul acestor notificãri este:

- informarea instituțiilor despre obligațiile restante,

- îndrumarea acestora cãtre conformarea la platã,

- prezentarea posibilitãților de a accesa facilitãți fiscale, în condițiile legii.



Instituțiile și autoritãțile publice pot solicita eșalonarea clasicã a plãții datoriilor, fãrã a fi necesarã constituirea de garanții, datoritã statutului lor juridic.



Formularul pentru cererea de eșalonare poate fi descãrcat de pe site-ul ANAF, la adresa: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/D8.html



ANAF subliniazã cã neachitarea datoriilor restante va duce la luarea mãsurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate.



