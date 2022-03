Aliment excelent pentru sistemul imunitar. Sporește rezistența la stres și oboseală. Are proprietăți tonice și regeneratoare

„O putem ridica la rangul de aliment antianemic pentru că este bogată în acid folic și minerale (potasiu calciu magneziu și fier). Conține mult betacaroten și vitamina C cu efect tonic și revitalizant, iar oligoelementele de tip zinc, seleniu au rol în creșterea imunitățîi și a rezistenței la boli.

Pigmenții care dau culoarea roșu violet îi conferă proprietăți antitumorale, antiinflamatorii și antioxidante, de eliminare a toxinelor din organism. Sfecla stimulează funcționarea ficatului, rinichilor, vezicii biliare, splinei și tubului digestiv, iar sucul de sfeclă e folosit ca energizant în convalescență după boli”, a spus nutriționistul Mihaela Bilic.

„Sfecla conține mulți nitrați cu efect pozitiv asupra tensiunii arteriale și performanței sportive. Nitrații se transformă în organism în oxid nitric care scade tensiunea arterială și crește oxigenarea celulelor. Un pahar cu suc de sfeclă crește cu 20% performanța fizică și scade consumul de oxigen necesar pentru efort - element important mai ales când sportul e practicat la altitudini mari. În concluzie, sfecla este un aliment cu proprietăți tonice, regeneratoare și detoxifiante, stimulează sistemul imunitar și sporește rezistența la stres și oboseală. Consumată crudă, fiartă sau la cuptor, sub formă de borș, garnitură pentru carne și legume sau în salată cu hrean și oțet, sfeclă este o legumă polivalentă plină de nutrienți valoroși”, a scris în mediul online Mihaela Bilic.

Citește și / Ciurea: Pen­tru un creier în formă, curcan, so­mon, us­tu­roi, busuioc proaspăt. Să ne luăm zahărul din fructe și miere

Amintim că Vlad Ciurea a fost întrebat ce îi place creierului când vine vorba de alimentație.

„Creierului nu-i plac grăsimile, cărnurile grele, slănina. Pen­tru un creier în formă, avem nevoie de carne slabă de curcan, de pește slab, dar și de pește gras, de so­mon, fiindcă are acizi grași nesaturați. Avem nevoie de toate semințele posibile, iar România este plină de una din cele mai bune semințe pentru creier: să­mânța de dovleac crudă, care ajută la producerea anumitor neurotrans­mi­țători, responsabili cu starea de bine. Nuca seamănă ea însăși cu creierul uman, este unul dintre cei mai buni sâmburi. Pătrunjelul, us­tu­roiul, busuiocul proaspăt, rozmarinul și plantele aromatice, în general, stimulează activitatea ner­voasă. Creierului îi plac la nebunie și dulciurile, are nevoie de ele. Zahărul însă nu este bun pentru cre­ier, este un drog care creează reacții de depen­dență. Și nici amidonul din făi­noase nu este bun. Tre­buie să ne luăm zahărul din fructe și miere. Citri­cele sunt excelente, fiindcă avem nevoie de canti­tăți mari de vitamina C. Mango și avocado sunt foarte bune. Rodiile și strugurii negri au mulți anti­oxidanți. Și-i mai place creierului ceva, care ne place tuturor: cio­colata! Să-i dăm cacao și cio­colată cât mai pură, mai amăruie, mai neînsiropată. Și un pahar de vin roșu, din când în când”, a spus Vlad Ciurea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News