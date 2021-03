Scandal la spitalul din Constanța. Sora unei paciente acuză medicii că au omorât-o. ”Mi-a spus că e în PERICOL. Era hrănită cu mâinile murdare de fecale”

Sora unei paciente care a decedat în Spitalul Județean din Constanța în urma unui AVC acuză că femeia a luat Covid-19 în spital și, mai mult, că a fost ținută în condiții inumane. În tot acest timp, pacienta le-ar fi cerut de mai multe ori fiicei și surorii sale să se ducă să o ia din spital pentru că este în pericol.

”Aș vrea să îl întreb pe domnul manager de ce, dacă ancheta DSP făcută în urma plângerii a constatat că toate procedurile au fost corecte, cum s-a infectat sora mea în spital? A fost internată în 5 decembrie, testul a ieșit negativ. A fost dusă cu forța în secția ATI. Medicul își taie singur craca de sub picioare când admite acest lucru, a fost dusă acolo ca să fie omorâtă. Sora mea m-a sunat de nenumărate ori și mi-a spus ”vino să mă iei, sunt în pericol, vor să mă omoare!”

Nu am de ce să regizez moartea surorii mele. Tot ce s-a întâmplat a fost premeditat. Când i-au greșit tratamentul, doamna doctor mi-a spus că știe, dar că nu are ce face că nu are cum să stea după asistente să vadă ce fac. După aceea, sora mea a fost ținută o zi întreagă pe hol, învelită doar cu un cearșaf, pentru a face o radiografie pulmonară. M-a sunat și mi-a spus că îi e frig, că e murdară, că nu mai poate. Am sunat-o pe doamna doctor și mi-a spus că a uitat și că îi va face radiografia a doua zi. Sora mea a avut semipareză două săptămâni. Când și-a mai revenit, trebuia să fie dată jos din pat. Nu a fost ajutată în spital să se dea jos, a fost ținută mult timp pe spate, în frig, toate secrețiile s-au dus în plămâni. Eu sunt înregistrarea vie, spun ce am trăit alături de sora mea.

"Era hrănită cu mâinile murdare de fecale"

Sora mea ajunsese sa refuze mâncarea pentru că era hrănită cu mâinile murdare de fecale. După ce spălau șase femei, veneau și le dădeau mâncare cu mâinile murdare. A făcut și toxiinfecție alimentară. Au umplut-o de bube pentru că nu au spălat-o, nu au dat-o cu cremă, au torturat-o pur și simplu. Când m-a sunat să mă duc să o salvez, am sunat peste tot. Nu am avut ce să fac... Am vorbit cu doamna doctor și mi-a spus că mâine o dă acasă și că are pneumonie. Mi-a spus să aduc o persoană de suport, i-am cumpărat un cadru. Sora mea m-a sunat spre seară și mi-a spus că i-au făcut o injecție greșită și că i s-a făcut rău. Din momentul ăla nu am mai auzit-o.

Enigma testului COVID

A doua zi am sunat la spital. Domna medic neurolog mi-a spus că nu mai este pacienta sa și că a fost transferată într-o secție Covid. Pe 5 a intrat fără Covid, iar pe 22 avea... A spus că nu i-au făcut test, este posibil așa ceva?

Infirmierele și asistentele nu își făceau treaba. Țineau toți pacienții înfometați, însetați, nespălați. Sora mea a reclamat aceste lucruri, a primit și suport psihologic pentru că a făcut un AVC. Multe persoane din spital știau ce se întâmplă. Majoritatea pacienților trăiau aceleași evenimente, dar suportau pentru că știau că sunt la mâna lor”, a declarat Liliana Fronea, în emisiunea ”Legile puterii” de la Realitatea Plus.

Colegiul Medicilor, intervenție

”Nu am foarte multe informații legate de cazul de la Constanța, decât cele din media. Pentru o concluzie vom avea nevoie de rezultatul unei anchete. Eu nu îmi dau cu părerea în general. Frântura de dialog impresionează, dar nu pot spune mai mult decât atât. Avem nevoie de o anchetă și niște concluzii, după care trebuie să corectăm. Nu cred că este momentul să trecem direct la concluzii.”, a răspuns președintele Colegiului Medicilor din România, Daniel Coriu, după ce a fost întrebat ce părere are despre acuzațiile grave făcute de rudele pacientei care a decedat.

În cadrul emisiunii, fiica victimei a făcut publice înregistrări care ar confirma acuzațiile.Familia a depus plângeri la Poliție, Parchet, DSP și Colegiul Medicilor. Potrivit anchetei DSP Constanța, din punct de vedere medical, tratamentul administrat a fost unul corect.