5 motive pentru care NU trebuie să te infectezi INTENŢIONAT cu Omicron

"Ideea de infectare intenţionată cu Omicron este foarte la modă. A prins la lume la fel de uşor cum se extind incendiile de vegetaţie, şi vine de la tot felul de oameni, de la vaccinaţi cu trei doze, la antivaccinişti. Ar trebui să fii nebun să te infectezi cu Omicron, e ca şi cum te-ai juca cu dinamită", a declarat dr Robert Murphy, directorul Institutului Harvey pentru Sănătate Globală, de la Facultatea de Medicină a Universităţii Northwestern. Părerea sa a fost susţinută de dr. Paul Offit, directorul Centrului de Vaccinare al Spitalului de Copii din Philadelphia.

Iată cinci motive pentru care NU ar trebui să te expui intenţionat la tulpina Omicron.

1. Nu este doar o răceală.

Febră, dureri musculare, noduli limfatici umflaţi, gât iritat, astea sunt doar câteva dintre simptomele Omicron, iar pacienţii sunt ţintuiţi la pat zile întregi.

"Oamenii vorbesc despre Omicron de parcă ar fi o răceală ceva mai dură. Nu e! E o boală care pune viaţa în pericol Am un pacient vaccinat, cu trei doze, care are peste 65 de ani dar nu are alte comorbidităţi. Este internat şi nu o duce prea bine", a declarat dr. Murphy, citat de CNN.

Singurul lucru adevărat, spun specialiştii, este că, spre deosebire de varianta Delta, "cu Omicron sunt şanse ceva mai bune să eviţi spitalizarea sau ATI. Asta e adevărat indiferent de grupa de vârstă din care faci parte. Dar nu înseamnă că nu poate fi o boală severă. E doar mai puţin severă. În niciun caz, însă, nu sunt 0% şanse de deces. Nu ar trebui vreodată să îţi doreşti să fii infectat", a punctat şi Offit.

2. Ai putea suferi de COVID-19 de lungă durată

Pierderea mirosului şi a gustului a devenit un simptom comun în cazurile uşoare de COVID-19. Studiile arată că 80% dintre infectaţi îşi revin după aproape o lună, dar alţii încă au simţurile afectate chiar şi la şase luni după infectare. Există şi un procent dintre cei infectaţi care ar putea să nu îşi mai recapete niciodată aceste două simţuri.

"Încă încercăm să înţelegem acest Long COVID-19. Dar pentru că nu îl înţelegem, nu m-aş grăbi să mă infectez intenţionat. Un virus natural este un virus sălbatic, scăpat de sub control. Nu riscaţi vreodată să vă infectaţi cu un astfel de virus deliberat", a mai spus Dr. Offit.

3. Poţi transmite boala către copii

Doar 54% dintre copiii cu vârste între 12 şi 17 ani din SUA s-au vaccinat împotriva COVID-19, în timp ce la cei sub 12 ani, procentul este de 23%. Asta înseamnă că orice comportament riscant care ar putea expune un individ la Omicron, cum ar fi lipsa măştii, nerespectarea distanţei sociale, participarea la evenimente cu multe persoane, mai ales la interior, îi poate afecta şi pe cei mai mici membri ai familiei.

"În prima săptămână din 2022, peste 580.000 de copii s-au infectat. Este o creştere cu 78% faţă de decembrie 2021", transmite CNN.

"Cea mai bună metodă de a-i ţine în siguranţă pe copii este să îi vaccinăm, dacă sunt eligibili, dar să fie şi toţi cei din jur vaccinaţi", a declarat Dr. Rochelle Walensky, directorul Centrului de Combatere a Bolilor din SUA.

4. Vei pune presiune pe sistemul sanitar

"Sistemul de sănătate nu este proiectat pentru a îngriji bolnavi de COVID-19. Este proiectat să îngrijească tineri cu apendicită, oameni care fac infarct, oameni care au accidente de maşină. Toate astea vor fi extrem de greu de făcut, pentru că încă avem mulţi oameni nevaccinaţi, aflaţi în risc dacă se infectează" a declarat Dr. Ashish Jha, decanul Şcolii de Sănătate Publică de la Universitatea Brown.

5. Nu te juca cu mama natură

"Îi mai ţineţi minte pe cei care organizau petreceri de vărsta de vânt, pentru a-şi expune copiii la un alt copil infectat? Ideea era că dacă fac boala de mici, scapă de ea. A fost o idee foarte proastă. Am avut un caz cu un copil care a murit de la aşa ceva. Nu vă jucaţi cu mama Natură. Încearcă să ne omoare de când am ieşit din ocean", a concluzionat dr. Offit.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News