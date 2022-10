Zece alimente, cu un indice glicemic scăzut, te ajută să arzi grăsimea de pe abdomen. Lista completă

Există însă alimente care, atunci când sunt consumate în mod regulat, te pot ajuta să reduci sau să eviți acumularea de grăsime abdominală.

Acumularea de grăsime abdominală este un indicator al riscului cardiovascular, deoarece se aceasta se acumulează în jurul unora dintre principalele organe ale corpului, ducând la mai multe probleme:

- colesterol crescut,

- trigliceride majorate,

- riscul de diabet,

creșterea tensiunii arteriale.

Toți acești factori favorizează dezvoltarea bolilor cardiovasculare. Acumularea grăsimii este o consecință a factorilor genetici și hormonali, dar și a unor obiceiuri de viață nesănătoase precum alimentația necorespunzătoare, consumul de tutun, sedentarismul sau stresul.

10 super-alimente, care ajută la reducerea grăsimii abdominale

1. Migdale. Grăsimile sănătoase din migdale și alte nuci sunt utile pentru scăderea colesterolului, a trigliceridelor, a zahărului din sânge, a tensiunii arteriale. Datorită aportului mare de magneziu, consumul regulat de migdale promovează menținerea masei musculare și îmbunătățește performanța în timpul activității fizice. În plus, datorită conținutului său semnificativ de fibre, migdalele îmbunătățesc digestia și prelungesc senzația de sațietate.

2. Pepenele verde este cunoscut ca unul dintre cele mai importante super alimente pentru combaterea grăsimii abdominale și reducerea greutății corporale. Este compus din 91% apă și oferă și antioxidanți, vitamine și minerale, care favorizează purificarea organismului.

Aportul său ține sub control dorința de a mânca și, pentru că are un conținut atât de scăzut de calorii, este o opțiune sănătoasă, care te ajută să slăbești. Pepenele verde este, de asemenea, o sursă de vitamine B și vitamina C, precum și de potasiu și magneziu.

3. Merele, ca și perele, au un compus numit pectină care ajută la modificarea florei intestinale, are o acțiune prebiotică și antiinflamatoare. Prin urmare, merele pot fi incluse în lista de alimente care ajută la arderea grăsimilor și la pierderea în greutate. Aceste fructe sunt ideale pentru pierderea în greutate, deoarece conțin vitamina C, beta-caroten, fibre alimentare, fitosteroli, flavonoide, antioxidanți, vitamine și minerale.

4. Fasolea, datorită conținutului ridicat de fibre solubile, este sățioasă și ajută la prevenirea acumulării de grăsime abdominală. Boabele de fasole ajută la reducerea acumulării de lipide în artere. Mai mult, datorită proteinei, fasolea este un aliment energetic care îmbunătățește performanța fizică în timpul sportului.

5. Castraveții conțin mai mult de 90% apă și foarte puține calorii. Are vitamine, minerale și fibre alimentare, care contribuie la eliminarea toxinelor și a fluidelor reținute în țesuturi. În plus, ajută la menținerea strălucirii pielii datorită vitaminelor B și C.

6. Făina de ovăz organic este una dintre cele mai sănătoase surse de fibre care poate fi încorporată în dieta zilnică. Controlează dorința de a mânca, stabilizează nivelul zahărului din sânge, previne obezitatea și dezvoltarea grăsimii abdominale și, de asemenea, protejează funcția hepatică. Este recomandată să fie consumată, mai ales, la micul dejun. Dar poate fi consumată în orice moment al zilei, când îți este foame.

7. Supa de legume poate deveni cel mai bun aliat pentru cei care vor să slăbească. Spre deosebire de alte feluri de mâncare, supa de legume are un conținut scăzut de calorii, satisface pofta de mâncare și ne permite să profităm de toate beneficiile legumelor într-un mod mai delicios.

8. Semințele de in sunt una dintre cele mai bune surse vegetale de acizi grași omega 3, un nutrient esențial care ajută la combaterea inflamației și la reducerea excesului de grăsime. În plus, conține fibre care ajută la controlul aportului excesiv și a nivelurilor crescute de colesterol. În plus, datorită conținutului său ridicat de lignani, un nutrient natural pentru arderea grăsimilor, semințele de in sunt utile pentru reducerea grăsimii abdominale.

9. Uleiul de măsline extravirgin promovează sănătatea cardiovasculară. În plus, întârzie îmbătrânirea inimii, deoarece ajută la reducerea colesterolului și îmbunătățește funcționarea arterelor. Polifenolii prezenți în uleiul de măsline extravirgin au acțiune antioxidantă și antiinflamatoare. Aceasta înseamnă că nici colesterolul nu se acumulează pe pereții arterelor. Acizii grași omega 3 ai acestui aliment reduc bolile cardiovasculare.

10. Roșiile oferă o cantitate mare de licopen și minerale esențiale. Consumul regulat de roșii stabilizează grăsimile prezente în sânge și activează metabolismul pentru a combate grăsimea abdominală. De asemenea, roșiile oferă antioxidanți și vitamine care, pe termen lung, previn diferite tipuri de cancer, boli cardiovasculare și afecțiuni asociate cu îmbătrânirea prematură.

