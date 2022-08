Am aflat de la Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO, specialist în formularea și evaluarea produsului dermatocosmetic, membru al Societății Române de Dermatologie, într-o emisiune pentru DCNews și Spectacola, ce avem de făcut.

„O metodă pentru a păstra și recondiționa firul de păr este reprezentată de uleiuri. Fie facem acasă un blend de uleiuri care să ne ajute la creșterea părului, fie folosim Love Your Hair. Este un complex care are toate uleiurile dedicate regenerării părului.

Este important, înainte de baie, să ne acordăm o oră-două, pentru a pulveriza uleiurile respective pe păr, într-un prosop, dacă se poate acesta din urmă să fie încălzit, pe care îl prindem precum un turban, astfel încât să țină bine toate uleiurile și să le sigileze în cuticulă. Le lăsăm să infuzeze foarte bine, apoi spălăm cu șamponul dedicat tipului nostru de păr. Pentru persoanele care au probleme ale scalpului, recomand să folosim și un masaj ușor pe scap pentru a stimula creșterea firului de păr.

Aș recomanda ca, măcar de două ori pe săptămână, să facem o infuzie cu uleiuri pe cuticulă pentru a reface, dar și pentru a emolia foarte bine firul de păr. Sunt diferite tipuri de uleiuri care au calitatea de a închide foarte bine cuticula și a lăsa părul suplu și foarte hrănit”, a zis Ioana Marinescu.

De asemenea, Ioana Marinescu a vorbit despre beneficiile utilizării unui spray de regenerare a părului: „Este foarte dorit și are rezultate foarte rapide. Îl pulverizăm în fiecare seară, iar părul chiar devine mai ferm, iar cuticulele se închid foarte bine”.

Este un produs destinat persoanelor care suferă de pierderi moderate ale părului. Formulat din uleiuri BIO care restabilesc forța și vitalitatea firului de păr, "Love Your Hair" are în formula sa ulei de mentă, ulei de lavandă, ulei de cocos și ulei de busuioc. Uleiul se aplică cu un masaj ușor la rădăcina părului, se lasă minim 30 de minute, apoi se spală părul ca de obicei. Pentru persoanele care suferă de alopecie deja instalată, sugerăm asocierea acestuia cu serul "Grow Your Hair".

Ingrediente active/ Acțiuni specifice:

Vitamina E (Tocopheryl Acetate)

Vitamina E reduce stresul oxidativ de la nivelul scalpului astfel încât previne sau încetinește căderea părului.

Ulei de cocos (Cocos Nucifera Oil)

Este un ulei vegetal care se extrage din miezul de nucă de cosos. Este unicul din regnul vegetal care are o concentrație ridicată de acizi grași cu lanț mediu. Din compoziția uleiului de cocos fac parte vitamina E, vitamina K, fierul, fitosteroli, acizi grași Omega-6, grăsimi saturate, mononesaturate și polinesaturate. Pe lângă aroma plăcută, delicioasă, uleiul de cocos este un excelent hidratant, oferind părului strălucire.

Ulei de orez (Oryza Sativa Bran Oil)

Obținut din bobul de orez presat la rece, rafinat în vederea eliminării mirosului și impurităților, uleiul de orez este considerat cel mai sănătos ulei folosit în alimentație datorită concentrației mari de vitamine și nutrienți. În compoziția sa se găsesc numeroși antioxidanți, vitaminele B, C și E, acizi grași, calciu și potasiu.

Ulei de mentă (Mentha Piperita Oil)

• recomandat în cazul iritațiilor de la nivelul scalpului;

• stimulează circulația la nivelul scalpului;

• ajută la creșterea sănătoasă a firului de păr.

Ulei de busuioc (Ocimum Basilicum Herb Oil)

Busuioc în limba greacă înseamnă rege, iar legenda spune că împăratul Constantin și împărăteasa Elena au descoperit Sfânta Cruce în locul în care creștea busuiocul.

Proprietățile uleiului de busuioc pentru păr:

• reduce mătreața.

• întărește firul de păr.

• hidratează scalpul.

• reduce căderea părului.

Unt de shea (Butyrospermum Parkii Butter) Conține acizi grași (predomină acidul oleic, stearic și linoleic) cărora untul de shea le datorează proprietățile sale speciale, acelea de a păstra hidratarea scalpului formând la suprafața acestuia un strat protector. Poate ajuta la estomparea iritațiilor.

