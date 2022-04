Volodimir Zelenski, mesaj dur pentru Kremlin: Le este FRICĂ să recunoască

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, susţine că Rusia nu poate să-şi recunoască greşelile pe care le-a făcut în politica sa faţă de țara sa de-a lungul anilor, informează Agerpres, citând dpa.



"Lor le este frică să recunoască faptul că, timp de decenii, au adoptat poziţii greşite şi au cheltuit resurse colosale pentru a susţine zero-urile umane pe care doreau să le construiască drept viitori eroi ai prieteniei ucraineano-ruse", a afirmat duminică seară Zelenski în mesajul său video zilnic.

Zelenski: Nu făceau altceva decât să-şi îndese banii din Rusia în propriile buzunare





Încercarea Moscovei de a construi propriul popor în Ucraina nu a funcţionat, a continuat Zelenski, pentru că aceşti oameni "nu făceau altceva decât să-şi îndese banii din Rusia în propriile buzunare".



Astfel că, pentru a acoperi aceste greşeli, au fost făcute noi greşeli, a explicat Zelenski. Însă, făcând acest lucru, Rusia s-a lipsit pe sine de toate instrumentele politice şi în final a început actualul război, a adăugat el.

"Ei au cotropit Crimeea, iar noi se presupune că am fi vinovaţi pentru aceasta"





De asemenea, a subliniat el, Rusia încearcă să arunce vina pentru tot pe Ucraina. "Ei au cotropit Crimeea, iar noi se presupune că am fi vinovaţi pentru aceasta", a spus Zelenski. "Ei au distrus orice viaţă normală în Donbas, iar noi am fi de vină pentru aceasta. Ucid oameni în ţara noastră de opt ani şi ei spun că acest lucru s-a întâmplat din vina noastră", a mai declarat preşedintele Ucrainei.



"În final, ei au declanşat un război la scară mare împotriva noastră şi, din nou, noi am fi de vină. Ei fac toate acestea din laşitate pură", a rezumat Zelenski.

Zelenski a avertizat cu privire la intensificarea ostilităților Rusiei în estul Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, consideră că în estul țării se vor desfășura ostilități pe scară largă în viitorul apropiat, pentru care ar trebui să fim pregătiți.



„Trupele ruse vor trece la acțiuni și mai mari în estul statului nostru”, a spus Zelenski într-un mesaj video, duminică seara.

"Dar ne pregătim pentru aceste acțiuni ale lor. Vom răspunde", a adăugat președintele Ucrainei. Vezi mai mult AICI.

