Victor Negrescu: Noul parteneriat, USR PLUS și AUR, este ca o alianță între Macron și Le Pen

Europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte PSD, a transmis un mesaj în contextul moțiunii de cenzură, dar și despre noul parteneriat USR PLUS și AUR.

'Partidul Social Democrat are deja moțiunea scrisă. Celelalte formațiuni politice și parlamentarii lor pot să o voteze pentru a scăpa România de această guvernare toxică de dreapta.



În loc sa susțină moțiunea, USR este mai preocupat să se alieze cu AUR, mai exact Cioloș dorește să se înfrățească cu extrema dreaptă, după ce luni de zile se tot plângeau în toată presa internațională că PSD face acest lucru. La fel și AUR, deși spunea că USR este răul cel mai mare și că trebuie să scape România de guvernanți, este mai preocupat acum de imagine decât de români. Noul parteneriat este ca o alianță între Macron și Le Pen. Pentru unii politica nu are legătură cu principiile. Cel mai bine este să vină cu voturile dacă vor să pice acest guvern rapid.



PSD a criticat încă de la început modul în care s-a format acest guvern și performanțele sale. PNL, USR și UDMR sunt împreună responsabile de tot ce se întâmplă în România, de la creșterea prețurilor până la managementul dezastruos al pandemiei. Prioritatea zero rămâne să plece cât mai repede acești guvernanți și să avem un guvern stabil și serios pentru România!', a scris Victor Negrescu, pe pagina sa de Facebook.

PSD a publicat textul moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Cîţu. CRITICI în domeniile gestionate de USR

Social-democraţii susţin în document, intitulat 'Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor! Jos Guvernul Cîţu!', că singura soluţie pentru ca România să iasă dintr-o continuă criză politică, economică şi socială este ca Guvernul Cîţu să plece urgent de la conducerea ţării. 'Guvernarea perdanţilor a sărăcit România!', se arată în moţiune. Un argument adus de social-democraţi este acela că 'dreapta a instalat un penal la Palatul Victoria'.

'Guvernul României nu poate fi condus de un penal'

'Guvernul României nu poate fi condus de un penal, care a fost condamnat pentru infracţiunea comisă şi care a executat şi închisoare pentru fapta sa. Culmea cinismului este că fostul deţinut Cîţu reprezintă azi, în mod aberant, tocmai Coaliţia celor care au promis pentru a accede la putere - uitând apoi să şi voteze ! - Legea 'fără penali în funcţii publice'.

Fiecare zi cu Guvernul Cîţu în funcţie este o încă o zi în care viaţa românilor va fi şi mai afectată de sărăcie, dezvoltarea comunităţilor locale blocată, iar viitorul ţării este marcat de o îndatorare toxică, care va sacrifica însă generaţii întregi!', se menţionează în moţiune.

'Fiecare român este mai sărac cu 560 de euro'

Social-democraţii mai susţin că 'fiecare român este mai sărac cu 560 de euro după măsurile care au distrus puterea de cumpărare' şi că 'în plină explozie a preţurilor, în condiţiile unei creşteri galopante a inflaţiei, Guvernul nu a găsit altă soluţie decât îngheţarea pensiilor, alocaţiilor şi a salariilor'.

'Statisticile oficiale arată clar că puterea de cumpărare a scăzut cu peste 12%. Cu toate acestea, prin lipsa măsurilor de compensare a pierderilor de venit, Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR, mult mai preocupat de lupta pentru putere în interiorul Coaliţiei, a preferat să condamne la sărăcie peste 7 milioane de români. Românii se confruntă cu explozia preţurilor şi a cursului valutar! Pierderea controlului asupra creşterii preţurilor la energie şi combustibil a generat o inflaţie galopantă. (...)

Datoria publică creşte cu 1.700 de euro pe secundă

'Datoria publică creşte cu 1.700 de euro pe secundă. Fiecare român devine mai dator la finalul acestui an cu 2.300 de euro. România riscă să deraieze economic, în condiţiile în care creşterea datoriei publice este aproape dublă faţă de creşterea Produsului Intern Brut', acuză cei de la PSD.

Potrivit iniţiatorilor moţiunii de cenzură, 'absorbţia fondurilor europene este la pământ, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu este aprobat nici acum, deşi 18 state au deja aprobate planurile de relansare, iar 16 state deja primesc primele fonduri. România riscă să piardă peste 60% din banii alocaţi pentru că nu va avea timpul fizic necesar contractării banilor'.

'În acest timp, România mai are de atras încă 16 miliarde euro din exerciţiul financiar 2014-2020, iar peste 3 miliarde euro pe proiecte ce vizează infrastructura apă-canal stau necontractate, riscând să fie pierdute prin dezangajarea fondurilor. Firmele româneşti au fost îngenuncheate: blocarea programelor de sprijin pe timp de pandemie a falimentat mii de IMM-uri. Antreprenorii au fost efectiv păcăliţi, au cheltuit bani aplicând pentru măsura 3, care apoi a fost anulată.'

'HoReCa n-a primit nici acum sprijinul promis'

'HoReCa n-a primit nici acum sprijinul promis. Afaceri româneşti, construite cu greu, în ani de zile, au fost distruse în câteva luni de acest guvern de incompetenţi. Numărul firmelor radiate în ultimele 7 luni este mai mare cu 34% faţă de 2020. Asta spune totul despre performanţele ale Guvernului PNL-USR-PLUS-UDMR!', se adaugă în moţiune. (CITEȘTE CONTINUAREA AICI).