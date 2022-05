Vârful războiului Rusia - Ucraina, în august. Chirieac: Putin, în nebunia sa, ar putea să dorească să intre în istorie printr-o mare nenorocire

"Șeful serviciilor de informații spune că vârful războiului va fi în august, finalul este la sfârșitul anului, Putin va dispărea după pierderea acestui război - este într-o stare fizică și psihică extrem de proastă şi are cancer. Până acum, cei care au venit şi au spus că are cancer, că s-a operat au fost La Stampa, au fost publicaţii care şi-au asumat aceste informaţii pe surse şi le-au publicat. Nimeni nu are fotografii, buletinul medical de la Moscova.

Acum, însă, cel care conduce intelligence-ul ucrainean vine şi spune, cu subiect şi predicat, "este bolnav, are cancer" şi aşa mai departe. În momentul acesta, luaţi în serios aceste informații, că avem de-a face cu un preşedinte al Federaţiei Ruse care este bolnav, care este slăbit, care este vulnerabil emoţional, psihic, care în momentul acesta se duce în jos - şi sigur că, în momentul în care nu mai ai nimic de pierdut, nici măcar sănătate, poţi să fii şi foarte periculos, poţi să intri în istorie sau să crezi că dacă intri în istorie cu o nenorocire ai putea să fii important? Care este perspectiva dvs asupra acestor informaţii?", l-a întrebat Mihai Gâdea pe Bogdan Chirieac, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

"Serviciile secrete ucrainene beneficiază de sistemul de informaţie occidentală"

"Eu cred că există şi un război informaţional, cel puţin la fel de important ca războiul de pe teren. Acest război informațional a contribuit enorm la faptul că Ucraina a rezistat, iată, curând, 90 de zile şi va rezista în continuare. Apoi, serviciile secrete ucrainene beneficiază din plin de sistemul de informaţie occidentală, în special cel american şi britanic. Britanicii au fost extraordinari în acest conflict. Cred că şeful serviciului ucrainean a ieşit, cum am spune noi, să dea nişte predicate.

Pe de-o parte, a anunţat o finalitate pentru război, lucru foarte important pentru toată lumea. A spus că mai întâi va fi rău şi apoi va fi bine pentru că se va termina războiul şi ne-a spus că vârful va fi în august. Ce înseamnă vârful războiului... Sunt lupte grele, pierderi umane, distrugeri. Ne-a dat această perspectivă - că o fi, că nu o fi este greu de spus - şi singurul lucru, acesta intens vehiculat cum că Putin ar avea grave probleme de sănătate şi urmează să fie înlăturat", a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

"Cu Putin nu se mai poate negocia"

"Un lucru este, însă, foarte clar: cu Rusia, cu Putin în frunte, categoric nu se poate negocia acum. Cu Putin nu se mai poate negocia, acolo sunt crime de război, sunt lucruri înspăimântătoare. Şi în Germania nazistă a dispărut Hitler şi s-a negociat apoi cu Germania fosta nazistă. A fost un proces la Nuremberg, după cum ştim cu toţii, şi apoi s-a dat o perspectivă Germaniei. Până la urmă, s-a reunificat, după căderea comunismului, şi e liderul Europei în acest moment.

Asta spun şi servicii occidentale, prin gura şefului spionajului ucrainean: "Fără Putin, noi vom negocia - noi Occidentul - cu Rusia". Ceea ce este de la sine înţeles, fiindcă nu va rămâne Rusia complet izolată două secole de acum încolo. Se va negocia, dar nu cu Putin, nu cu cei apropiaţi lui. Trebuie să fie cineva care să poată negocia cât de cât. O să spuneţi: "Bine, dar Emmanuel Macron - care s-a dovedit un mare lider european, categoric - negociază cu Putin”.

Eu cred că face foarte bine deoarece ține un canal de dialog deschis şi îl ţine cât se poate de departe pe Putin de butonul nuclear, fiindcă Putin, dacă se află într-o stare atât de gravă - deşi s-ar putea să fie bolnav, dar nu într-o stare atât de gravă - ar putea, în nebunia sa, să dorească să intre în istorie printr-o mare nenorocire: prin apăsarea butonului nuclear", a mai spus analistul politic.

Acest articol reprezintă o opinie.