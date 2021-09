Vaccinul Moderna produce de două ori mai mulți anticorpi decât Pfizer - STUDIU

Vaccinul anti-COVID produs de Moderna generează de peste două ori mai mulţi anticorpi decât serul dezvoltat de alianța Pfizer-BioNTech, arată un studiu care a comparat răspunsul imunitar în urma inoculării, scrie Bloomberg.

Acesta este printre primele studii care compară nivelul anticorpilor produși de cele două vaccinuri. Cercetătorii nu au examinat dacă diferențele privind cantitatea de anticorpi duc și la o eficacitate în timp diferită a celor două seruri, care au fost eficiente cu mai mult de 90% în studiile clinice din etapa finală.

The antibody response to vaccines among >1600 health care workers:

--@Moderna_tx significantly exceeded Pfizer

(median titer 3836 vs 1444 U/mL)

--Prior covid higher than no prior infection

(median titer 9461 vs 1613 U/ML)https://t.co/QurRfa68Xi… @JAMA_current pic.twitter.com/x0DhN95thI — Eric Topol (@EricTopol) August 30, 2021

În cadrul acestui studiu participat aproape 1.600 de angajaţi ai unui mare spital din Belgia, iar mostrele lor de sânge au fost examinate după o perioadă de 6 până la 10 săptămâni după vaccinare. Participanții nu au fost infectați cu coronavirus înainte de vaccinare.

Nivelul anticorpilor în cazul angajaților vaccinați cu două doze din serul Moderna a fost în medie de 2.881 de unităţi per mililitru, în comparaţie cu un nivel mediu de 1.108 unităţi per mililitru în cazul vaccinului Pfizer. Rezultatele acestui studiu, publicat luni într-o scrisoare trimisă către Journal of the American Medical Association, sugerează că diferențele privind nivelul de anticorpi s-ar putea explica prin faptul că vaccinul Moderna conţine o cantitate mai mare de substanţă activă – 100 de micrograme, versus 30 de micrograme în cazul Pfizer-BioNTech, precum și intervalul mai mare până la rapel - de patru săptămâni la Moderna, față de trei săptămâni în cazul Pfizer.

Mai puțini anticorpi înseamnă și protecție mai mică?

Totuși, mulți cercetători susțin însă că este încă prea devreme să putem concluziona că diferențele în ceea ce privește cantitatea de anticorpi este importantă.

„Aș solicita prudență în a concluziona că, deoarece Moderna a demonstrat o cantitate ușor mai mare a anticorpilor, eficacitatea acestuia va scădea mai lent.”, a spus David Benkeser, biostatistician la Universitatea Emory, într-un e-mail. „O astfel de concluzie necesită o serie de ipoteze care nu au fost încă evaluate.”



Ambele vaccinuri produc niveluri ridicate de anticorpi, a remarcat el, iar alte studii au arătat că și nivelurile relativ scăzute de anticorpi sunt protectoare împotriva Sars-Cov-2.

Pfizer: Vaccinul nostru continuă să fie extrem de eficient

Totuși, este posibil ca nivelurile inițiale mai mari de anticorpi să se coreleze cu o durată mai lungă de protecție împotriva infecțiilor ușoare descoperite, a spus Deborah Steensels, microbiolog la Ziekenhuis Oost-Limburg, un spital mare din Belgia, care a fost autorul principal al studiului. De asemenea, dacă se confirmă că nivelurile mai mari de anticorpi sunt importante, atunci vaccinul Moderna ar putea fi mai bun pentru persoanele imunodeprimate care nu răspund bine la vaccinuri, a spus ea.



Pfizer a declarat într-o declarație că vaccinul său „continuă să fie extrem de eficient” în prevenirea Covid-19, inclusiv împotriva cazurilor severe și a spitalizării. O analiză continuă a studiului său în faza finală a arătat o scădere a eficacității împotriva infecției simptomatice în timp, a spus medicul, dar datele din studiile inițiale arată, de asemenea, că o a treia doză la cel puțin șase luni după primele două crește semnificativ nivelul de anticorpi.