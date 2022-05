Vaccinul anti-COVID, ineficient într-un singur caz. Streinu-Cercel: Există o explicație clară. Nu mai e un secret!

"Până acum, vaccinurile care au fost pe piață și-au dovedit utilitatea. În primul rând, au scăzut rata de mortalitate, a scăzut numărul de forme severe, ceea ce e foarte important. Dar, ceea ce nu a reușit să facă vaccinul? Nu a reușit să blecheze transmiterea virusului în populație. Acest lucru nu l-a realizat și există și o explicație cât se poate de clară, pentru că vaccinul generează anticorpi de tip IGG, iar noi, la nivelul mucoaselor, ne apărăm cu IgA, cu două molecule de IgA legate.

În acest context, s-a pus problema să se facă un vaccin de administrare intra-nazală, cum este la virusul gripal, însă modalitatea de lucru cu SARS-CoV-2 este deosebit de periculoasă și vorbim despre sisteme de bio-siguranță de nivel IV, ori astfel de sisteme de siguranță biologică de nivel IV, pentru fabricarea de vaccinuri nu prea s-au făcut. Cel mult au fost de nivel III.

Și lucrul cu un virus viu, ca să-l faci virus viu atenuat, pentru a putea administra intra-nazal, este destul de complicat și costisitor. Și atunci s-a ales varianta mai scurtă, cea cu ARN mesager și virusuri purtătoare pe care le cunoșteam și rezultatele au fost cele mai care le cunoaștem, adică la ARN mesager a acoperit undeva la 90% din punct de vedere al protecției față de formele severe, iar celelalte, cu virus purtător, undeva spre 60% - 70% sau chiar mai puțin", a declarat medicul Adrian Streinu - Cercel, în exclusivitate pentru DC Medical.

Adrian Streinu-Cercel, despre efectele adverse ale vaccinului anti-COVID

"Efectele adverse au fost cele care au fost exprimate și scrise în cursul studiilor clinice:

- febra

- durerile de cap

- mialgii

- dureri musculare

- durere la nivelul injecției.

Eu recunosc că nu am avut niciul fel de durere la nivelul injecției și am tolerat foarte bine toate cele trei doze de vaccin, fără nicio problemă. Dar am avut colegi care au avut inclusiv adenopatii axilare (n.r. noduli) care s-au remis, dar își puneau problema dacă nu cumva le atacă sistemul limfatic.

Evident că le atacă nivelul limfatic, pentru că acolo se găsesc și limfoocite T și B, deci nu era un secret. Dar aici, evident că a depins de reactivitatea fiecărei persoane în parte.

Ceea ce se tot vorbea, cu efectele severe post-vaccinare nu s-a înregistrat în decursul acestei pandemii și sper să nici nu se înregistreze.

Acum sunt alte fake-uri legate de vaccin, precum că, vezi doamne, vaccinul dă hepatita "misterioasă". Nu, nu are nicio legătură cu vaccinul!", ne-a mai spus medicul de boli infecțioase.

