USR ocupă INSP: Marius Ungureanu, lector la o facultate de științe politice, pus șef peste medicii care luptă cu pandemia

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, l-a numit pe Marius Ungureanu la conducerea Institutului Național de Sănătate Publică, potrivit unor surse DCNews. Decizia a fost luată joi, dar încă nu a fost anunțată public.

Numirea politică-Ungureanu a fost secretar de stat în guvernul tehnocrat- creează nemulțumiri în rândul specialiștilor din sistemul național de sănătate publică, a cărui importanță s-a văzut, la nivel național, în timpul pandemiei. Numirea s-a făcut la limita legii, care prevede că directorul general al INSP trebuie să fie cadru universitar sau medic primar în domeniile sănătate publică, epidemiologie sau igienă (HG 1414/2009).

Marius Ungureanu, reprezentantul unui guvern de specialiști, nu este medic primar, ba nici nu are specialitatea în domeniile amintite, dacă o fi reușit să obțină vreo diplomă de medic specialist.

Cum pot fi șuntate examenele din facultatea de medicină

Potrivit CV-ului disponibil online, Ungureanu a urmat rezidențiatul doar trei ani, în gastroenterologie, unde un astfel de ciclu de pregătire are cinci ani. Chiar dacă i s-ar fi echivalat un stagiu de patru luni la o universitate din SUA și funcția de cercetător asociat, pentru cei doi ani lipsă, tot nu avea specialitatea necesară, ci ar fi fost gastroenterolog. Nemaivorbind de primariat.

Este de urmărit reacția Colegiului Medicilor din România și a universităților de medicină care pregătesc specialiști în sănătate publică, igienă sau epidemiologie și coordonează examenele de medic primar, față de ”șuntarea” examenelor, printr-o chichiță de interpretare a legii de organizare a INSP.

Căci, pentru ”ocuparea” conducerii Institutului, USR a apelat la sintagma ”cadru universitar”. Ungureanu, însă, nu a dobândit această calitate într-o facultate de medicină, ci într-una de științe politice. Este abia șef de lucrări la Facultatea de Științe Politice a Universității Babeș Bolyai din Cluj.

Planul de regionalizare, poate fi pus în practică de ”experți”

La Științe Politice, Ungureanu este subordonatul profesorului Răzvan Cherecheș, care a propus recent pe Facebook desființarea sistemului de Sănătate publică, prin înlocuirea Institutului Național cu trei-patru institute regionale (”care să coordoneze DSP-urile arondate și să colaboreze cu autoritățile locale”-după cum anunța pe Facebook, în 18 februrie, la o zi după ce fusese numit consilier al secretarului de stat Andreea Moldovan).

Cherecheș a fost în centrul unei controverse în presă în 2009. Ca orice tehnocrat, tot pe criterii de competență. Rectoratul UBB a dat publicității un comunicat, referitor la decanul Facultății, Cătălin Baba:"Nepregatindu-se si nelucrand in specialitate, Catalin Baba il foloseşte pe cumnat, Razvan Chereches, angajat pe granturi de la guvern, pentru a-l suplini la cursurile de Stiinte Politice (acesta fiind, la baza, absolvent de medicina!). Prin adresa ANPODEPF (nr. 1.412 din 1 aprilie 2008), se atrage atentia lui Catalin Baba asupra «managementului defectuos» si se invalideaza decontul sau pe un program angajat anterior «in familie», Ministerul Educatiei solicitand restituirea banilor. Fiind numit la Cabinetul lui Emil Boc, in 2009, Catalin Baba blocheaza scoaterea de posturi la concurs pana nu i se face si lui post de profesor universitar, ceea ce Rectoratul a refuzat, pregatirea lui fiind mediocra. Fiind numit la acel cabinet, Catalin Baba cere, cu adresa nr. 296 din 7 mai 2009, sa i se pastreze functia pe perioada in care vine la Cluj, cu toate ca cererea este ilegala. Mai nou, cu adrese repetate (cea mai noua este adresa nr. 132 din 15 aprilie 2010), preseaza Rectoratul sa ii creeze specializarea «Politica sanatatii» in facultate, pentru el si cumnatul sau - ceea ce Rectoratul refuza (cu argumentul ca UBB nu are facultati de medicina), fiind vorba de alt act de coruptie", se mai arată în comunicatul Colegiului Senatului UBB, intitulat "Fraude repetate".