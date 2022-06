Un deputat rus, internat în spital, după un accident de motocicletă

Deputatul Dumei de Stat a Rusiei din cadrul partidului Rodina, Alexei Zhuravlev, a avut un accident pe bulvardul Kutuzovsky Prospekt din Moscova, a precizat pentru Interfax, joi, purtătorul de cuvânt al parlamentarului rus.



"Alexey Zhuravlev ieri, miercuri, întorcându-se de la muncă cu o motocicletă, a avut un accident minor pe Kutuzovsky Prospekt. Nu exista niciun semn că reparațiile pe bulevard erau în curs.", a declarat secretarul de presă al lui Zhuravlev, Tatyana Kalegina.



Ea a menționat că Zhuravlev este "un motociclist cu experiență și a parcurs sute de kilometri pe motocicletă, iar această accidentare poate fi considerată, după cum se spune, întâmplătoare".



În urma accidentului, deputatul rus s-a ales cu o fractură la claviculă, iar joi va fi externat din spital, a mai spus Kalegina. Zhuravlev este membru al fracțiunii Partidul Liberal Democrat din Rusia (LDPR) în actuala convocare a Dumei de Stat.

O nouă moarte suspectă în Rusia. Numărul doi al rețelei sociale VKontakte, găsit mort în mare, după un accident bizar

Prim-directorul general adjunct al rețelei sociale ruse VKontakte (VK), Vladimir Gabrielyan, și directorul de achiziții al VK, Serghei Merzlyakov, au murit "ca urmare a unui incident tragic”, relatează RIA Novosti, citând un comunicat al companiei.



"Plângem alături de familie, prieteni și rude. Vladimir și Sergey vor rămâne pentru totdeauna parte din echipa noastră”, a spus serviciul de presă al VK.



Anterior, s-a raportat că Gabrielyan și Merzlyakov au fost dispăruți în Okrug Autonomă Nenets, scrie Meduza. După cum a scris Uniunea Crescătorilor de Reni din NAO pe pagina sa de pe VKontakte, pe 6 iunie, în jurul orei 17:30, două vehicule de teren Sherp care se îndreptau de-a lungul coastei Mării Albe către Peninsula Kanin și s-au răsturnat în timp ce traversau râul Bolshaya Bugryanitsa, la 47 de kilometri de satul Shoina, "au fost târâți în mare”.



Alena Gabrielyan și Sergey Olsevich, care se aflau într-unul dintre vehiculele de teren, s-au salvat, Vladimir Gabrielyan și Serghei Merzlyakov, care se aflau în cel de-al doilea vehicul de teren, au dispărut.

Vladimir Gabrielyan s-a alăturat grupului Mail.ru, care mai târziu a devenit VK, în 2001. În 2005, a preluat funcția de vicepreședinte și director tehnic al companiei. Din 2019, este primul director adjunct al VK, iar din martie 2022 este membru al Consiliului de Administrație. Vezi mai mult despre acest subiect AICI.

Morți suspecte în Rusia. Oligarhii dispar unul după altul. Dorin Popescu: Nu mai iubesc viața. Mâna lungă a sistemului îi pedepsește

La începutul lunii mai, Andrei Krukovski, directorul general al Krasnaia Poliana, staţiunea de schi a gigantului Gazprom, a murit după ce a căzut de pe o stâncă, în stațiunea preferată a lui Vladimir Putin (vezi AICI știrea). Cazul decesului lui Krukovski a stârnit noi întrebări asupra morților suspecte în rândul conducerii Gazprom, în contextul războiului din Ucraina. De la începutul acestui an mai mulți oameni de la conducerea Gazprom au murit în condiții misterioase similare. Dorin Popescu, expert în geopolitică, a vorbit la Realitatea Plus despre morțile suspecte ale oligarhilor ruși.

"Din ce în ce mai mulți oameni de afaceri, oameni politici, militari, generali ruși, nu mai iubesc viața. Există o euforie a accidentelor. Nu mai iubesc sănătatea, viața, liniștea etc. și este evident că totul se petrece sub paradigma unor presupuse accidente. Văd în această serie tragică de accidente, de asasinate, văd mâna lungă a sistemului care îi pedepsește pe rebeli, îi pedepsește pe cei care nu execută ca la carte comenzile politice ale sistemului, iar în ceea ce privește Gazprom este absolut evident că acești oameni, cărora, încă o dată repet, le place sinuciderea, acești oameni refuză să facă parte dintr-o schemă de compromisuri pe care puterea politică de la Kremlin o cere companiei sale favorite și nu numai ei.", a declarat Dorin Popescu în cadrul emisiunii "Raport de zi" de la Realitatea Plus, moderată de Ana Maria Păcuraru. Vezi mai mult AICI.

