Udrea, mesaj pentru fiica ei: Nu există destul timp să îmi cer iertare pentru că nu îți sunt alături

Fiica Elenei Udrea împlinește cinci ani.

„La multi ani, iubirea mea!



La multi ani, fetita mea minunata!



Iti doresc sa fii sanatoasa, puternica, si sa ramai plina de iubire in ciuda acestei grele incercari prin care trebuie sa treci si pe care ma rog sa o depasesti cu bine.



Fii fericita, pentru ca tu esti cea mai frumoasa fetita din Univers, iar eu îi multumesc lui Dumnezeu in fiecare zi pentru ca te-a adus in viata mea, pe care o faci sa straluceasca de 5 ani.



Nu exista destule cuvinte si nici destul timp sa imi cer iertare pentru ca nu iti sunt alaturi, dar fiecare gand al meu este la tine.



Oricat de departe as fi, sa stii mereu ca te iubesc cel mai mult pe lumea asta!”, a scris Elena Udrea.

În prezent, Udrea se află închisă la Penitenciarul Târgşor, unde execută o condamnare de şase ani primită în dosarul „Gala Bute".



Conform DNA, în cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracţiuni de corupţie, delapidare şi evaziune fiscală, care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în campania electorală.



„Legătura dintre persoanele care obţineau banii pe cale nelegală şi prestatorii de servicii legate de campanie era realizată de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidaţi şi, din această poziţie, coordona atât achiziţiile de servicii de campanie, cât şi persoanele care au acţionat ca intermediari pentru plăţile realizate, astfel încât sumele de bani să ajungă la societăţile prestatoare. Remiterea foloaselor infracţionale s-a disimulat prin contracte fictive încheiate cu firme care prestau în realitate servicii în cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradală, tipărire de afişe, reclame publicate în mass-media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole şi prestarea de servicii de consultanţă", a mai spus DNA.

