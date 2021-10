Ciuhodaru, detaliu cheie din PE despre autoritățile României: Asta e CRIMĂ cu premeditare! Gropari ai sănătății, suntem CIMITIRUL Europei

"Suntem cimitirul Europei! Nici la ora actuală mulți dintre cei infectați cu coronavirus nu știu când să se prezinte la spital, care sunt simptomele de alarmă, ce ar terbui să facă în anumite situații, iar lucrurile acelea cu "ce conține vaccinul" siropos prezentat de politicieni nu au avut în niciun caz convingerea pentru unii că și aceasă soluție este una benefică.

Vă dați seama, este cronica unui eșec anunțat și din acest punct de vedere și nu vreau să mai dați vina pe cetățenii României. Când ai toate instrumentele statului apropo de informare, lucrurile acestea trebuia să fie făcute corespunzător. Încrederea e un lucru care se dobândește extrem de greu, dar se pierde extrem de repede. Și toate acele mesaje vizualizate ba la Congres, ba la festivaluri, ba altele, nu au făcut în niciun caz ca măsurile să aibă vreun efect benefic și din păcate lucrurile stau extrem de prost.

Ceea ce mă doare cel mai tare în acest moment este că sunt niște gropari ai sănătății. Gropari ai sănătății! Pentru că vorbim despre un ansamblu de măsuri care trebuiau luate până în acest moment. (...)

Pentru un singur pacient critic și intubat, ar trebui să acea aspirare endotraheala cu o sondă specială să fie făcută de un medic și un asistent. Mă întreb în câte secții de Terapie Intensivă se întâmplă acest lucru, un gest banal, dar care trebuie făcut perfect în așa fel încât să nu există niciun fel de risc pentru pacient. Și dacă tot vorbesc de capacitatea de spital, gândiți-vă că am propus de foarte mult timp să fie incluse în circuitul de tratament al pacienților cu coronavirus spitalele private. Vi se pare că s-a făcut ceva? Era normal că fie convocat de urgență Consiliul Suprem de Apărare al țării și să folosești toate aceste capacități de Terapie Intensivă ca și activare a mecanismului european de protecție civilă care, în sfârșit, să permită românilor să meargă să fi tratați în străinătate", a declarat medicul Tudor Ciuhodaru, în direct la B1 TV.

"Asta e crimă cu premeditare! Existau 100 de milioane de euro disponibile la nivel european, 5 milioane de euro erau destinate României. Nici măcar banii ăștia nu i-am accesat!"

Mai mult, întrebat dacă ne aștepta ca toate cifrele să crească, după ce toți specialiștii au tras semnale de alarmă în acest sens și au spus că este abia începutul și că ceea ce urmează va fi și mai grav, medicul Tudor Ciuhodaru a declarat că suntem pe cont propriu.

"Suntem pe cont propriu! Pentru că măcar acum, în al 13-lea ceas, ar trebui să se trezească și ceea ce spun de la început, cu strategia coerentă, cea cu testarea, ținând cont că suntem pe vârf de val patru Delta sau Romexpo. Dacă acum, mai ales în zone cu incidență mare, am testa, am depista, am izola, am avea medicamente în farmacii, date gratuit de statul român în așa fel încât să-i tratezi pe toți cei cu forme ușoare și medii de boală, ar fi o soluție benefică.

Să o spunem pe cea dreaptă! Eu, prin comisia de sănătate a Parlamentului European am susținut alocarea de fonduri atunci când a fost vorba de asopatat acest pașaport verde digital, împotriva căruia am votat în Parlamentul European. Existau 100 de milioane de euro disponibile la nivel european, 5 milioane de euro erau destinate României. Nici măcar banii ăștia nu i-am accesat! Gândiți-vî ce se puteau face cu 5 milioane de euro, câte teste se puteau face și câți români nu ar mai fi ajuns în stare critică la Terapie Intensivă. Asta e crimă cu premeditare! În plus, să blochezi medicația de tip antiviral care există în acest moment în România și să nu poți să o trimiți gratuit către pacienți mi se pare iar un lucru inacceptabil pentru o Românie europeană de secol 21", a mai spus el.