Stelian Bujduveanu (PNL), anunțul zilei privind candidatura sa la alegerile pentru Primăria București

19:30 12 Oct 2025

Autor: Anca Murgoci

stelian bujduveanu_INQUAM_Photos_George_Calin Inquam Photos / George Călin
 

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu (PNL), a făcut un anunț privind candidatura la alegerile de la București.

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu (PNL), a declarat, că experiența sa de un deceniu în administrația bucureșteană îi oferă legitimitatea de a se gândi la o candidatură pentru funcția de primar general.

El a zis că un candidat comun al coaliției de guvernare ar fi cea mai potrivită soluție pentru București.

„După 10 ani de administraţie în Bucureşti, cred că am acest drept de a gândi că aş putea fi şi primar plin la nivelul municipiului Bucureşti. 10 ani în administraţia din Bucureşti, în calitate de consilier general 2016-2020, apoi în calitatea de viceprimar general cu atribuţii, am fost şi fără atribuţii, apoi, din nou, viceprimar, acum primar general interimar, cred că am parcurs aceste etape într-o manieră corectă. Faţă de cineva care nu are experienţă administrativă”, a declarat Stelian Bujduveanu.

El a fost întrebat dacă la Primăria Capitalei ar trebui să existe un candidat din partea partidelor care formează coaliţia de guvernare. Stelian Bujduveanu a explicat că şi Consiliul General al Capitalei funcţionează la fel ca Parlamentul României.

„Un primar, ca să fie eficient şi să-şi facă treaba, trebuie să aibă consiliul lângă el. Astăzi, în Bucureşti, PNL nu poate face majoritate singur cu USR. PSD nu poate face majoritate singur cu PNL şi nici PSD cu USR. Deci, indiferent cum o întorci, pe toate părţile, un primar care nu are Consiliul lângă el ar avea o mare problemă pentru următorul rest de mandat. Ar crea un blocaj. Nu cred că ar fi eficient pentru noi ca, după ce avem alegeri, acum în această toamnă, a doua zi primarul ales să spună bucureştenilor, „daţi-mi şi consiliu, că nu pot să fac treabă” (…) Cred că ar fi benefic candidatul să fie din partea coaliţiei”, a spus Stelian Bujduveanu la Digi 24.

