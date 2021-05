Spectacol în Cluj exclusiv pentru vaccinați. Emil Boc: Asta va fi condiția zero

Primarul Clujului, Emil Boc, susține că spectacolul de operă de la Cluj, din luna mai, va fi destinat exclusiv celor vaccinați.

”Opera Română din Cluj are o elită de profesioniști care activează acolo și alături de care am mai colaborat la o serie de evenimente, anii trecuți. Eu cred că vor fi impuse condiții de vaccinare, în primul rând. Asta va fi condiția zero, să fii vaccinat cu ambele doze și să prezinți această dovadă. Chestiunile legate de mască, fără mască, sau dacă va mai fi distanțare în sală, acestea vor apărea precizate imediat, în următoarea săptămână”, a spus primarul Emil Boc, conform stiridecluj.ro.

Data concertului nu a fost stabilită, dar urmează să fie anunțată.

”Participarea în sala ar putea fi aproape de capacitatea maximă, dar acest lucru va fi decis de specialiști. Dacă ești vaccinat, ar trebui ca sala să fie apropiată ca densitate de capacitatea maximă”, a mai spus primarul Emil Boc, la Antena 3.