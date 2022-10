Sondaj Sociopol: AUR începe să scadă, USR are probleme cu REPER

Potrivit lui Mirel Palada, directorul Sociopol, au probleme atât partide din arcul guvernamental cât și partide din Opoziție.

PSD este singurul partid de la guvernare care reușește să nu fie afectat de către criza economică actuală, datorită focalizării discursive pe teme specifice electoratului său, dar și grație unei prestații de comunicare mai bună decît a celorlalte partide din coaliția guvernamentală, consideră Mirel Palada. La întrebarea ”Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, cu ce partid ați vota?” PSD obține peste 30% din răspunsuri.

PNL, în schimb, continuă erodarea de la guvernare și e principalul partid din coaliție care încasează emoția critică din societate. Asocierea cu temele publice negative, îndeosebi cu problemele legate de prețurile la energie, tinde să ducă PNL sub 20%. Și asta înainte de venirea propriu-zisă a iernii.

AUR se întoarce înapoi semnificativ sub 20%, după o perioadă de succes marcată de nunta lui George Simion, principalul eveniment mediatic al verii. Alianța nu reușește să valorifice electoral poziția de principal partid de opoziție, arată Palada.

USR își continuă erodarea lentă, dar bine definită, potrivit Sociopol. Nici acest partid nu reușește să concretizeze electoral poziția de partid de opoziție, îndeosebi din cauza contraperformanțelor administrative strigătoare la cer a primarilor pe care îi are în urbanul foarte mare. Cei cinci primari (din Timișoara, Bacău, Brașov și cele două sectoare din București) nu au proiecte de succes, dar generează probleme și controverse, inclusiv cu iz penal.

O reală amenințare pentru USR începe să devină partidul lui Cioloș. REPER dă semne de consolidare și mușcă din ce în ce mai vizibil din electoratul lui Drulă și Barna, apropiindu-se de pragul de 5%, în apropierea căruia se plasează și UDMR.

Celelalte partide mici, fiecare în parte, nu se apropie de pragul electoral de 5%, care le-ar permite să intre în Parlament. Dar fiind multe, cumulează o parte din ce în ce mai mare din peisajul politic, însumînd laolaltă 12%.

Participare la vot este scăzută, de doar 28%, specifică momentelor dintre campanii și perioadelor de dezamăgire electorală.

Palada, discuție în taxi cu un USR-ist: Știu cât de greu este să accepți că ai fost păcălit

„Stăteam în taxi de vorbă cu un USR-ist reformat. USR-istul reformat este acea persoană care își pune cenușă în cap și zice am fost un dobitoc. E foarte greu să recunoști că ai făcut o prostie, jos pălăria! Și eu, în tinerețea mea, am fost un dobitoc, am pus și eu botul la tot soiul de păcăleli, am fost și eu tefelist, deci știu cum este, știu cât de greu este să accepți că ai fost ușor păcălit. Asta e rana cea mai nasoală: ce repede m-am dus după fentă!”, a spus Mirel Palada.

Revenind la episodul din taxi, Mirel Palada a făcut următoarele precizări: „Și stăteam de vorbă cu respectivul și venise vorba de secetă. Și el - lucru pe care îl știam și eu - cu grâul nu a fost! Citește știri. România, anul acesta, a făcut cea mai mare cantitate de cereale, de grâu. Narativul este că, din ianuarie, e seceta atât de nasoală, vai ce dezastru este! Ok... Cum am făcut noi grâul cel mai mult din istoria noastră?!”, a zis Palada.

„Nu este un super-hiper mare dezastru. Este mai degrabă nevoia de a pune accentul pe efectele destructive ale schimbărilor climatice”, a mai zis Mirel Palada.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News