”Avem asumat cu Comisia Europeană o strategie de reducere a sărăciei și a excluziunii sociale din România. Știți că noi, în timpul în care era Partidul Social Democrat la guvernare am scos peste un milion de cetățeni din deprivare materială severă, adică sărăcie din aia cruntă. Noi, ca și guvern, ca și țară, ne asumăm cu Comisia Europeană, pentru că ne cere și ne spune ”scoateți din deprivare materială severă, din sărăcie, cât mai mulți cetățeni români”, au și dat un număr de 2,5 milioane. Fără creșteri de alocații, fără creșteri de salarii și fără creșteri de pensii nu ai cum”, a spus Marius Budăi.

”Nu ai cum să scoți din sărăcie pe nimeni, oricât ai vrea”, a confirmat Elena Cristian, redactor-șef al DC Business și gazdă a emisiunii.

Familiile monoparentale, un apect al societății ignorat de guverne

”Gândiți-vă și aici vă dau un exemplu, o abatere de la spectrul pensiilor, ca vechi lucrător în sistemul de asistență socială. Lucrez din anul 1995 și am luat-o așa de jos și am parcurs fiecare etapă. Nu discută nimeni de familiile monoparentale. Haideți să ne punem în situația unui singur părinte care are doi, trei copii. Un părinte care are trebuie să alerge de dimineața până seara, nu are cu cine lăsa copii și vine acasă cu salariul minim pe economie, 1386 de lei, până la majorare și cu trei alocații ale copiilor. Ce fac acei oameni? Cum îi scoți pe acei oameni din sărăcie.

Sunt situații crunte la care noi trebuie să privim. Noi, ca guvern mă refer. Să privim per ansamblu, nevăzând doar pensii, să ne uităm și către copii, că sunt viitorul nostru. Sau sunt viitorul nostru doar din vorbe? Trebuie să ne uităm!”, a mai zis Budăi.

”Asta voiam să vă spun, că este treaba guvernului. Este treaba guvernului din care faceți parte” a confirmat Elena Cristian.

”Exact! Deci, am stabilit că trebuie să dăm mai mult. Revin la acel nonsens de mai devreme: dăm mai mult, cheltuim mai puțin?”, a pus Budăi problema.

”Păi nu avem cum”, a spus Cristian.

”E un nonsens economic”, a conchis Budăi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News