Situație critică pentru bucureșteni: Gigacaloria, în aer! PNL, USR și PMP nu s-au înțeles, anunță Nicușor Dan. Nici Guvernul n-a răspuns

Nicușor Dan anunță bucureștenii că nu există consens cu privire la noul preț al gigacaloriei, dar le promite că va face tot ceea ce va putea pentru a fi cât mai puțin afectați de costurile cu încălzirea.

”Am convocat Consiliul General al Municipiului București pentru 26 noiembrie. Proiectul de hotărâre privind noul preț al gigacaloriei nu este pentru moment pe ordinea de zi, întrucât nu s-a ajuns la un consens în majoritatea USR-PNL-PMP. Sunt optimist că până la momentul ședinței vom ajunge la o poziție comună, iar proiectul va intra pe ordinea de zi suplimentară și va fi votat. Voi continua discuțiile cu consilierii generali din majoritatea USR-PNL-PMP și, în paralel, voi insista la Guvern pentru ca primăria să obțină o sumă cât mai mare pentru acoperirea creșterii prețului gigacaloriei. Voi face tot ceea ce e omenește posibil pentru ca bucureștenii să fie cât mai puțin afectați de creșterea costurilor cu încălzirea.” a postat primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, vineri seară, pe Facebook.

Fără bani de la Guvern și fără consens, bucureștenii ar fi nevoiți să plătească 600 de lei gigacaloria. Dacă Guvernul va aloca banii ceruți de PMB, vor plăti 164 de lei, a anunțat Nicușor Dan săptămâna aceasta: ”Pe ipoteza în care Guvernul ne asigură întreaga sumă, bucureştenii vor plăti 164 de lei pe gigacalorie. (...) În ipoteza în care nu ai un ajutor din partea statului, suntem într-o situaţie imposibilă, adică nu putem pune bucureştenii să plătească 600 de lei şi nici Primăria nu poate să plătească 2 miliarde de lei”.

968 de milioane de lei, cerute de la Guvern

Guvernul ar trebui să acorde o subvenție de 968 de milioane de lei pentru a scuti bucureștenii de facturile uriașe: ”Pe o extremă, v-am răspuns, în sensul că această sumă este estimatul între a rămâne la 164 de lei pe gigacalorie la consumatorul final, corespunde plăţii subvenţiei de către Guvern de 968 de milioane, şi a asigura toată diferenţa de preţ, de la 425 plus TVA la 830 de lei plus TVA. Pe cealaltă extremă, dacă ar fi zero (subvenţia plătită de Guvern - n.r.), asta ar însemna o problemă imposibil de rezolvat pentru PMB şi vă dau cifrele globale. PMB poate să se aştepte la nişte venituri de 4 miliarde de lei. Din aceste venituri de 4 miliarde de lei, are o subvenţie pentru transportul public de 1,1 miliarde lei, a avut o subvenţie de 0,95 miliarde lei, şi să suporte PMB încă o subvenţie de 2 miliarde de lei, asta înseamnă că din bugetul ei nu mai rămân decât aproximativ 900 de milioane, în condiţiile în care salariile sunt de 700 de milioane, obligaţiile pentru spitale - 150 de milioane”, a mai explicat Nicușor Dan.