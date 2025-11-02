€ 5.0851
Data publicării: 19:41 02 Noi 2025

Simion, despre participarea lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Drulă: În alte vremuri, ar fi fost suspendat
Autor: Anca Murgoci

george simion Agerpres
 

Liderul AUR, George Simion, l-a criticat, duminică, pe preşedintele Nicuşor Dan pentru participarea la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă (USR) în competiţia pentru Primăria Capitalei.

Potrivit lui Simion, comportamentul preşedintelui este „total imoral şi neconstituţional".

„În timp ce noi suntem aici, în Teleorman, Nicuşor Dan participă la evenimentul unui partid politic, susţinând un candidat în campania electorală de la Bucureşti, ceea ce este total imoral, total neconstituţional, total în afara fişei postului său. Aceasta ar fi fost de neconceput în alte vremuri, în care un asemenea gest ar fi provocat imediat suspendarea", a declarat George Simion la Alexandria, unde a participat la Conferinţa judeţeană pentru alegerea conducerii filialei AUR Teleorman.

Simion a criticat şi guvernarea actuală

Simion a criticat şi guvernarea actuală, afirmând că partidele aflate la putere s-au ridicat „pe hoţie, minciună şi manipulare".

„Ei s-au ridicat pe hoţie, pe minciună şi prin manipulare. În timp ce noi vorbeam cu poporul, ei vorbeau cu Ursula şi cu Macron. PSD este la guvernare cu USR, nu cu AUR. Nu vom putea construi nimic dacă nu vom curăţa mizeria de la vârful statului. (...) România îşi construieşte propriul drum şi îi chemăm pe toţi românii să vină alături de noi. Această ţară nu se mai salvează din Parlament, ci din fiecare judeţ, din fiecare casă, din fiecare inimă care crede în ea", a spus George Simion.

În cadrul conferinţei judeţene, deputatul Gabriel Florea a fost votat în funcţia de preşedinte al filialei AUR Teleorman. Congresul Naţional al AUR va avea loc în data de 30 noiembrie, la Alba Iulia. 

VEZI ȘI: Cum explică I.L. Caragiale sprijinirea lui Drulă de către Voiculescu și Fritz 

O posibilă suspendare a președintelui Nicușor Dan


În contextul discuțiilor recente despre posibila suspendare a președintelui Nicușor Dan, un sondaj CURS arată că 49% dintre respondenți ar susține, într-o anumită măsură, această idee, în timp ce 41% se opun iar 10% nu au o opinie.

„Mai exact, 22% declară că susțin puternic suspendarea, 27% o susțin într-o oarecare măsură, 22% se opun într-o oarecare măsură, iar 19% se opun puternic. Datele arată că subiectul generează o polarizare semnificativă a electoratului, cu o ușoară predominanță a celor favorabili demersului”, precizează casa de sondare.

Detalii, aici - https://www.dcnews.ro/sondaj-curs-rezultate-alegeri-daca-duminica-viitoare-am-merge-la-vot_1016536.html

