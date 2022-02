Simion, dat afară de la congresul suveraniștilor de la Madrid. Chirieac: O eroare politică majoră. AUR are o mare problemă

"Dacă se confirmă şi înţeleg că au confirmat, s-a dus neinvitat la congresul suveraniştilor. Este o eroare politică majoră. AUR are o mare problemă cu etichetele care s-au pus partidului şi văd că nici nu se sinchisesc să le dea jos. AUR are, deocamdată, această mare problema. Este de mare succes şi creşte - unii spun chiar îngrijorător - în România. În schimb, nu are niciun fel de sprijin extern. Ori, în lumea de astăzi, fără sprijin extern, România fiind membră a UE, nu poţi conduce, nu poţi face politică la nivel înalt. Este extrem de greu să îşi schimbe imaginea. Problemele legate de atitudinea faţă de Holocaust, în opinia mea, nu pot fi suportate, dar poate că reuşesc domniile lor. Și cu asta am spus totul! Aici este o zonă de închis complet jocul.

Nu poţi fi de acord cu un partid care nu recunoaşte ororile şi amplitudinea crimei abisale pe care o numim "Holocaust. Clar, nu avem ce discuta! Din toate punctele de vedere, orice om normal este, fără echivoc, în privinţa condamnării Holocaustului. Şi sigur că apar tot felul de alte probleme de personalităţi din istoria României care au avut un rol monstruos în această operaţiune şi care nu sunt condamnate de către AUR. Dar nu este singura problemă, mai sunt şi altele. În plan intern, Simion este foarte carismatic, este foarte harnic, creşte politic de la o apariţie la alta. În plan extern, AUR este nefrecventabil. De-aia l-au şi dat afară de la Madrid", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3.

"A fost scos afară de forțele de ordine"

"Domnul Simion nu a fost invitat la summit-ul de la Madrid. Este corectă informația că a fost scos afară de forțele de ordine pentru că n-a fost invitat. Nu a primit nici o invitație. Nu suntem deloc mulțumiți cu această situație. Nu este adevărat nici că a semnat declarația comună, decât dacă s-a ascuns undeva. Suntem șocați de această informație. Este prima dacă când se întâmplă așa ceva în istoria noastră politică“, a spus Alonso de Mendoza, purtător de cuvânt al VOX, pentru G4Media.

George Simion ar fi negat că a fost dat afară de la reuniune.

