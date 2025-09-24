€ 5.0774
Data actualizării: 08:29 24 Sep 2025 | Data publicării: 08:23 24 Sep 2025

Sesizările împotriva pachetelor de legi asumate de Guvernul Bolojan, pe agenda CCR

Autor: Doinița Manic
Foto: Agerpres
 

Sesizările împotriva pachetelor de legi asumate de Guvernul Bolojan vor fi discutate miercuri, 24 septembrie, de Curtea Constituţională a României.

Curtea Constituţională a României (CCR) discută, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT împotriva pachetelor de legi pentru care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Obiecţiile de neconstituţionalitate se referă la Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Legea privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome şi Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Ce spunea Ilie Bolojan despre proiectul pe sănătate



Reamintim că pe 1 septembrie, premierul Ilie Bolojan declara că proiectul pe sănătate aduce mai multă ordine şi corectitudine în sistem. Potrivit acestuia, deşi bugetele în domeniu au crescut an de an şi s-au făcut investiţii în sistem, acest lucru nu s-a reflectat îndeajuns în îmbunătăţirea serviciilor medicale şi problemele s-au acumulat.

"Proiectul aduce mai multă ordine şi corectitudine în sistem, mai multă grijă pentru pacienţi, reduce risipa, face sistemul mai accesibil", arăta prim-ministrul, în şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor în care Guvernul şi-a angajat răspunderea pe proiectul privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

Proiectul privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice



Cu privire la proiectul privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, premierul evidenţia că obiectivul este de a pune capăt "câştigurilor nemeritate" din conducerile unor companii publice şi acestea să facă performanţă în beneficiul cetăţenilor.

"Vrem să punem capăt câştigurilor nemeritate din conducerile unor companii publice, vrem ca oamenii care vor conduce aceste companii să facă performanţă în beneficiul cetăţenilor şi agenţia guvernamentală care supraveghează aceste companii să aibă o putere mai mare de a garanta că oamenii potriviţi ajung în funcţii de conducere potrivite. În acest sens, modificările pe care le propunem sunt pe mai multe paliere", declara Ilie Bolojan, în plenul Parlamentului.

În legătură cu proiectul de lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome, Ilie Bolojan sublinia că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) trebuie să fie exemple de profesionalism, eficienţă şi integritate.

"Guvernul României angajează răspunderea în faţa Parlamentului pentru reforma a trei dintre cele mai importante autorităţi de reglementare din ţară - Autoritatea de Supraveghere Financiară, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. Toate trei au fost create pentru a păstra un echilibru în trei dintre cele mai importante pieţe: cea a energiei, cea financiară şi cea de telecomunicaţii", spunea Bolojan.

AUR speră ca CCR "să respingă în integralitate aceste proiecte"



Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a susținut în sesizările trimise Curţii Constituţionale că proiectele au fost adoptate "fără dezbatere parlamentară, fără consultarea românilor şi fără un vot democratic".

"Prin această manevră, puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului şi a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept. Analiza proiectelor adoptate prin această procedură abuzivă arată un tablou alarmant: încălcări constituţionale de o gravitate excepţională, un atac sistematic asupra separaţiei puterilor în stat şi o tentativă deliberată de concentrare a puterii legislative în mâinile Guvernului. Invocarea "urgenţei" pentru justificarea procedurii excepţionale reprezintă o minciună instituţională. Probleme precum deficitul bugetar excesiv sau criza din sănătate nu au apărut peste noapte. Ele datează de ani de zile, timp în care guvernele succesive au refuzat să acţioneze pe cale democratică. Crearea artificială a urgenţei şi folosirea ei ca pretext pentru a ocoli Parlamentul reprezintă o fraudă constituţională şi o sfidare a principiului bunei-credinţe", se arată într-un comunicat al AUR transmis Agerpres.

AUR speră ca judecătorii Curţii Constituţionale "să respingă în integralitate aceste proiecte".


ccr
legi
guvernul bolojan
sesizari
aur
POT
S.O.S.
