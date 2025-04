S-a făcut asistentă medicală după ce medicii i-au salvat viața. Povestea Ancăi Ștefan, pacienta cu două transplanturi de ficat

În 1963, se făcea primul transplant hepatic din lume. Thomas Starzl și echipa sa, la Denver (Colorado, SUA), au deschis o nouă eră în tratamentul bolilor hepatice. A urmat o lungă perioadă de pionierat. Și dificilă! În SUA, Anglia, Franța și Germania, echipe medicale își asumau să facă transplant de ficat, dar era considerată o ”metodă experimentală”. Apoi, în 1967, același Thomas Starzl a făcut primul transplant... cu supraviețuire.

În România, primul transplant hepatic cu supraviețuire a fost efectuat în Spitalul Fundeni, pe 15 aprilie 2000, de către prof. Irinel Popescu, la pacientul Gheorghe Penea, urmat foarte repede (la 5 mai 2000) de cel de-a doilea, la pacientul Gheorghe Badea.

Anca Ștefan: Povestea mea în transplant începe acum opt ani, în vara anului 2017

Era doar începutul a ceea ce ulterior era să reprezinte șansa la o viață normală pentru mulți alți români, inclusiv pentru Anca Ștefan, operată în vara anului 2017. Femeia a povestit drumul greu pe care l-a parcurs în lupta sa cu boala. Deși prima operație nu a fost una reușită, al doilea transplant a fost un succes, devenind momentul în care Anca Ștefan practic a renăscut. De atunci a devenit asistentă medicală, dorind astfel să poată ajuta și ea alți oameni aflați în dificultate. Iar de când a devenit mama unui băiețel este și mai împlinită.

"Mă bucur foarte mult să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Mă simt onorată să văd atât de mulți colegi, să-i văd pe medicii noștri salvatori, să particip la un eveniment atât de important pentru transplantul din România. Povestea mea în transplant începe acum opt ani, în vara anului 2017, când , la Fundeni,am suferit intervenția de transplant hepatic, cu ficat primit de la mama mea.

Din păcate lucrurile nu au mers atât de bine cum ne-am fi așteptat, a trebuit să fiu retransplantată, însă astăzi, la 8 ani distanță, pot să vă spun că duc o viață normală. De doi ani sunt mai bogată pentru că am un băiețel. Vreau să vă spun că după transplant viața este una normală, în prezent sunt asistentă medicală. Am ales acest domeniu pentru că îmi doresc să ajut și să sprijin oamenii, la fel cum eu am fost ajutată și sprijinită, și îmi doresc să ne ne vedem împreună mulți ani de acum încolo, să sărbătorim viața și să ne bucurăm de viață pentru că este cel mai frumos dar pe care noi îl putem avea", a spus Anca Ștefan în cadrul unui eveniment dedicat reușitelor medicinei românești de atunci și până astăzi.

Precizăm că la Spitalul Fundeni (devenit din anul 2000 Institutul Clinic Fundeni) prof. Irinel Popescu a dezvoltat primul program de transplant hepatic din România, pe care l-a extins treptat în marile centre universitare din țară și Republica Moldova.

