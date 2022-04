Romică Ţociu, schimbare de look: Mă latră câinele, nu mă mai recunoaşte

Romică Ţociu, cel care va face echipă cu Carmen Chindriş în cel de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, în fiecare sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1, a făcut o schimbare drastică de look pentru emisiune. Pentru a patra oară în viaţă, artistul a renunţat la mustaţă şi nu i-a fost deloc uşor.

„Este a patra oară în viaţa mea când mi-am dat jos mustaţa. În afară de momentul în care am plecat în armată, niciodată nu am renunţat la ea din alt motiv decât Te cunosc de undeva!”, a mărturisit Romică Ţociu, care a mai completat amuzat: „Când vin acasă fără mustaţă, mă latră câinele, nu mă mai recunoaşte!”

Pentru prima oară în istoria acestui show, 8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor şi vor face spectacol, la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu, Emi şi Cuza şi Carmen Chindriş şi Romică Ţociu vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 17-lea sezon al show-ului.

Adriana Trandafir: Am trecut de cealaltă parte a baricadei

Începând din acest sezon, actriţa Adriana Trandafir se va alătura echipei transforming show-ului, în calitate de profesor de actorie şi le va împărtăşi concurenţilor din secretele pe care ea a avut ocazia să le descopere de-a lungul timpului. Începând din acest sezon, juraţii nu vor mai fi implicaţi în pregătirea momentelor, pentru ca surpriza în timpul performării pe scenă să fie una şi mai mare.



„E o onoare pentru mine şi un cadou de la Dumnezeu acest rol. Mi se pare fascinant că după ce am trăit experienţa acestui show în calitate de concurent, acum am trecut de cealaltă parte a baricadei, unde nu mi-aş fi imaginat niciodată că o să ajung şi de unde se vede şi mai bine frumuseţea acestui show. Eu ştiu cel mai bine cât de greu este, mai ales că am avut ocazia să concurez atât singură, cât şi în cuplu, alături de Romică, aşa că le înţeleg şi mai mult temerile concurenţilor din acest sezon, unul special, dedicat în totalitate duetelor. Toţi îmi sunt foarte dragi şi încerc să îi ajut cât de mult pot, să le dau cât de mult pot din tot ce ştiu eu, pentru ca juriul să aprecieze munca lor!”, a declarat actriţa.

