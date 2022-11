România, pândită la colț? Daniel Mărăcineanu, Asociația ACTIV: Grupările de criminalitate organizată așteaptă și ele aderarea României la Spațiul Schengen

"Dacă discutăm despre acest fenomen de criminalitate transfrontalieră reprezentată de contrabandă, există acest mix care a fost realizat, zic eu, foarte bine la nivelul societății românești, de colaborare între instituții, autorități, industrii afectate și aș adăuga, nu s-a menționat până acum, societatea civilă. Făcând referire la activitatea asociației noastre, noi ne-am înființat în primăvara anului 2017, când am avut și primele activități constând într-o cercetare sociologică pentru că am vrut să înțelegem de ce românii apelează la aceste produse, fie că vorbim despre produse rezultate din contrabandă, fie că vorbim despre produse contrafăcute.

Rezultatele cercetării

Și poate conform așteptărilor am observat că peste două treimi din români au intrat în contact direct cu aceste produse, fără să menționăm în întrebare dacă le-au și achiziționat pentru că știți că există o reticență în momentul în care îl și întrebi dacă a și achiziționat astfel de produse, gândindu-se probabil și la o consecință efectivă, dar nu a fost cazul. Și am făcut atunci o analiză referitor la ceea ce înseamnă economia informală în context, adică poate că de multe ori, într-un context de instabilitate economică statul închide puțin ochii la aceste activități care înseamnă unii membri ai unor comunități reușesc să își mențină un nivel de trai oarecum acceptabil din acest mic trafic, așa îl numesc ei.

Ce am observat eu este că evoluția din 2017 până în momentul de față, 2022, referindu-ne strict la contrabanda cu țigări, am ajuns la un minim istoric și, din punctul nostru de vedere, de aici încolo probabil că vom crește pentru că în afară de războiul din Ucraina, noi să nu uităm că am avut granițele închise și pe perioada pandemiei, 2020-2021 a fost foarte greu, atât din punctul de vedere al introducerii produselor de contrabandă în țară, cât și din punct de vedere al comercializării în spațiile în care știm noi că se comercializează. Și nu vorbim doar despre pieți, dar controalele poliției în contextul pandemic au fost foarte draconice și atunci ei s-au reorientat și pe partea contrafacere în interiorul Uniunii Europene, ceea ce pentru toată lumea a reprezentat un element de noutate.

Daniel Mărăcineanu, avertisment: Cei care alcătuiesc aceste grupări de criminalitate organizată așteaptă și ei aderarea României la Spațiul Schengen

Mă întorc de la Chișinău, de la o conferință, unde am observat că, din punctul ăsta de vedere, Polonia doboară toate recordurile, în ceea ce privește relocarea acestei industrii și a fabricilor ilegale, Polonia este de departe lider de piață și trebuie să avem grijă că dacă la un moment dat autoritățile poloneze vin cu măsuri concrete în eradicarea fenomenului, acești băieți trebuie să migreze undeva.

Și, revenind la formatul în care noi discutăm, știți foarte bine că cei care alcătuiesc aceste grupări de criminalitate organizată așteaptă și ei aderarea României la Spațiul Schengen și sunt convins că așa cum noi discutăm într-un cadru formal care sunt soluțiile pentru a opri fenomenul, ei nu se întâlnesc la hotel cu microfoane și cu televiziune, ci într-o benzinărie, la o cafea, și spun: "Aveți grijă că ni se deschide o oportunitate. Nu are sens să o ratăm. Dacă ruta asta nu ai funcționează, ia uitați ce poate veni". Să știți că nu este o fantezie ceea ce spun acum, asta se întâmplă în realitate", a declarat Daniel Mărăcineanu, directorul general al Asociației ACTIV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News