RESTRICȚII nevaccinați. Raed Arafat: Vor fi permisii pentru unii

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat marți, la Ministerul Sănătății, privind 'restricțiile pentru nevaccinați', că 'eu le văd altfel.'

'Înainte erau restricții pentru toți. Acum, poate că o să fie permisii pentru unii, ca să nu ajungem din nou la restricții pentru toți.', a explicat Raed Arafat, în cadrul unei conferințe de presă susținută alături de ministrul Ioana Mihăilă.

'Este un pic altfel situația. Nu e țintită persoana nevaccinată, ci încercăm să menținăm unele activități, fără să le închidem. Dacă menținerea acestor activități se va baza pe vaccinare sau testare, atunci persoana nevaccinată poate să se testeze. Are acces la un mijloc, altul decât vaccinarea. Noi, ce facem, este să aplicăm măsuri de sănătate publică pentru a limita răspândirea.

Varianta nouă poate să se răspândească foarte rapid. E suficient un contact de două-trei minute fără mască, din ce citim, din concluziile științifice. Aplicarea unor măsuri de protecție sanitară și de sănătate publică este normală la acest moment.', a mai declarat Raed Arafat, marți.

Arafat, despre un eventual lockdown în toamnă

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a mai declarat, marți, 24 august, că nu se așteaptă la un nou lockdown în România, dacă va crește numărul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2.

'Lockdown, cum a fost înainte, nu se preconizează, pentru că avem alte mijloace și alte posibilități. Noi, oricum, nu am fost într-un lockdown total, să spunem că am închis țara, cum s-a întâmplat în alte părți. Noi am avut poate o situație mai serioasă la începutul pandemiei, în primele două luni, însă, după, noi am mers pe incidențe, măsuri mai mult locale sau zonale, nu pe măsuri generale, cu mici excepții. Acest lucru va fi, din nou, abordarea noastră!', a spus Arafat.

Acesta a precizat că starea de alertă va fi prelungită în România. 'Sunt măsuri care vor fi luate pe zone', a subliniat Raed Arafat.

Coronavirus: 782 cazuri noi și 14 decese în ultimele 24 de ore

Până astăzi, 24 august, pe teritoriul României au fost confirmate 1.092.122 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 1.052.478 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 782 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 137 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 34.439 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. (Mai multe detalii, AICI.)