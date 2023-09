Reacţiile adverse, indiciul că medicamentele biosimilare sunt la fel de bune ca originalul. Dr. Horia Bumbea: M-am întrebat de dublu standard pentru Europa de Est

"Aş putea să completez, tot din experienţa personală, pentru că aceasta ne este necesară pentru a putea să avem o părere şi să evaluăm aceste medicamente generice şi biosimilare. Avem deja un număr de ani în care am căpătat această experienţă. Putem spune că această variantă de a trata pacientul este una pe care trebuie să o utilizăm, este sigură, eficientă. Este benefic atunci când ştim că această cale reuşeşte să optimizeze costurile tratamentului. Aşa cum s-a menţionat deja, acest lucru ne oferă şansa de a putea cere şi utilizarea unor noi terapii, care sunt din ce în ce mai scumpe.

În Hematologie există deja medicamente cu eficienţă extrem de mare, dar cu cost ridicat.

Deci aş putea spune că, din experienţa personală, avem această siguranţă în a utiliza acest tip de medicamente. Aş vrea să fac doar o paranteză. S-a vorbit aici de epoca comunistă, când nu eram siguri de cantitatea de medicament eficient din comprimate, anticoagulantele orale erau cunoscute cu aceeaşi variabilitate. Am avut chiar medicamente originale la care am constatat că nu avem anumite reacţii adverse pe care ar fi trebuit să le avem. Şi având medicamentul original dintr-un studiu clinic, am observat că reacţiile adverse apar. Şi m-am întrebat atunci legat de dublu standard pentru Europa de Est.

Pot spune că la anumite medicamente generice şi biosimilare am avut din nou această experienţă a reacţiilor adverse, care erau descrise la produsul original. Astfel, am avut în acel moment o siguranţă în plus că acel produs este ceea ce trebuie"

