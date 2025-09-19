Răvășitul Oilor la Runcu, Dămbovița – Festival al brânzei și pastramei, între 19 - 21 septembrie

„Răvășitul oilor” este una dintre cele mai vechi și renumite sărbători din județul Dâmbovița. O manifestare a tradițiilor populare, și a prosperității. Gheorghe Brebeanu, unul dintre cei mai longevivi edili ai județului, a ținut să reînvie acest obicei al răvășitului oilor într-o zonă mirifică, în Vârful lui In, de la poalele Leoatei.

“Răvășitul Oilor” este de fapt o sărbătoare simbolică ce marchează sfârșitul anului pastoral. La festival, se va cânta, juca și mai ales se vor mânca pe săturate tot soiul de preparate specifice, și mai ales pastramă de oaie și bulz.

Pe durata a trei zile – vineri, sâmbătă și duminică – târgul culinar pune în evidență produse autentice: brânză de burduf, urdă, caș, telemea de oaie, pastramă, cârnați, mămăligă, murături, dulcețuri și băuturi tradiționale precum mustul sau țuica veche de prună "îmbătrânită" în butoaie de dud.

Pe lângă atracții gastronomice, la festival vor veni meșteri populari din toată țara care vor aduce cu ei numeroase obiecte făcute manual, cum ar fi vase de ceramică, obiecte de port popular, carpete, sculpturi și multe altele, precizează organizatorii.