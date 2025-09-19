€ 5.0695
|
$ 4.2820
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 09:05 19 Sep 2025

Răvășitul Oilor la Runcu, Dămbovița – Festival al brânzei și pastramei, între 19 - 21 septembrie

Autor: Crişan Andreescu
pexels-rachel-claire-5490707_22592800 foto ilustrativ pexels
 

Cea de-a 33-a ediție a sărbătorii pastorale "Răvășitul oilor" va avea loc în acest weekend, pe platoul "Vârf la IN" din comuna dâmbovițeană, Runcu.

„Răvășitul oilor” este una dintre cele mai vechi și renumite sărbători din județul Dâmbovița. O manifestare a tradițiilor populare, și a prosperității. Gheorghe Brebeanu, unul dintre cei mai longevivi edili ai județului, a ținut să reînvie acest obicei al răvășitului oilor într-o zonă mirifică, în Vârful lui In, de la poalele Leoatei.

“Răvășitul Oilor” este de fapt o sărbătoare simbolică ce marchează sfârșitul anului pastoral. La festival, se va cânta, juca și mai ales se vor mânca pe săturate tot soiul de preparate specifice, și mai ales pastramă de oaie și bulz.

Pe durata a trei zile – vineri, sâmbătă și duminică – târgul culinar pune în evidență produse autentice: brânză de burduf, urdă, caș, telemea de oaie, pastramă, cârnați, mămăligă, murături, dulcețuri și băuturi tradiționale precum mustul sau țuica veche de prună "îmbătrânită"  în butoaie de dud.

Pe lângă atracții gastronomice, la festival vor veni meșteri populari din toată țara care vor aduce cu ei numeroase obiecte făcute manual, cum ar fi vase de ceramică, obiecte de port popular, carpete, sculpturi și multe altele, precizează organizatorii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Turist francez, rănit grav în munții Bucegi: a fost salvat după 6 ore
Publicat acum 7 minute
Mituri despre lupi, demontate de un specialist: Cât de periculoși sunt de fapt / video
Publicat acum 12 minute
Florin Marin a încetat din viaţă la vârsta de 72 de ani 
Publicat acum 14 minute
Horoscop 19 septembrie 2025. Discreția este recomandată pentru o zodie
Publicat acum 15 minute
De ce ajung în sistem profesori slab pregătiți. Explicația prof. Andreia Bodea / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
Publicat pe 17 Sep 2025
Michelle Obama ajunge, în această noapte, la București. Motivul vizitei sale în România
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close