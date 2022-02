Rata de incidenţă COVID-19 în Bucureşti, la un nivel ridicat

Rata de incidenţă COVID-19 calculată la 14 zile pentru Bucureşti este, miercuri, de 29,23 cazuri la mia de locuitori, conform Direcţiei de Sănătate Publică.

Valoarea este în scădere, după ce în ziua precedentă a fost înregistrată o incidenţă de 30,15. Rata de incidenţă COVID-19 a crescut accentuat de la începutul acestui an în Capitală.

La 1 ianuarie era de 0,72 cazuri la mia de locuitori, iar pe 13 februarie a ajuns la un record - 38,10, dată de la care a început să scadă constant.

Premierul Nicolae Ciucă a făcut noi declarații despre ridicarea restricțiilor anti-Covid.

'Am spus că urmează să avem o analiză după data de 15 februarie, la nivelul Ministerului Sănătății și la nivelul celorlalte instituții implicate în gestionarea crizei pandemice. Au avut loc aceste evaluări. Este foarte clar că, în momentul de față, în ceea ce privește valul 5, am intrat pe o linie descendentă. Am discutat cu domnul ministru Rafila, urmând ca în perioada imediat următoare, așa cum am înțeles de la domnul ministru, există speranța ca în perioada următoare să avem o scădere, ceea ce probabil ne va aduce în situația de a lua măsurile adecvate.', a spus Nicolae Ciucă, în ședința de Guvern.

Ciucă, în privinţa plăţilor compensatorii către furnizorii de energie: Important este să ne respectăm angajamentele

'Aş dori, domnule ministru Budăi, să ne prezentaţi o actualizare a evoluţiei plăţilor compensatorii la nivelul Ministerului Muncii şi, de asemenea, domnule ministru al Energiei, nivelul la care ne găsim pe evoluţia acestor plăţi pentru a putea să confirmăm că tot ceea ce am discutat şi ne-am angajat în dialogul nostru cu instituţiile şi societatea civilă se realizează.(...) Este importantă şi suma, valoarea ei, dar important este să ne respectăm angajamentele', a spus premierul, la începutul şedinţei de Guvern.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a precizat că începând de luni se fac plăţi, imediat ce sunt redepuse noile cereri de solicitare de sume.

'Aşa cum am informat, joi a avut loc ultima discuţie cu furnizorii din tot ce ţine de atribuţiile Ministerului Muncii, prin Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială. Începând de luni, după repunerea noilor cereri de solicitare de sume, se fac plăţi. Ieri am avut 18 milioane, astăzi, până la ora intrării în Guvern, cât am discutat cu colegii de la ANPIS, avem trei furnizori cu 6,5 milioane, până în ora 13,00, când putem trimite la Trezorerie, lucrăm în continuare şi actualizăm oră de oră sumele. Ce este important de reţinut? Că începând de luni se fac plăţi, se ţine legătura cu furnizorii şi zi de zi, cum avem situaţiile înaintate de dumnealor şi verificările de rigoare, imediat punem în plată fără să mai aşteptăm cele 30 de zile, cum scrie în lege, pentru că ne dorim să închidem această acţiune cât mai repede', a explicat Budăi.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a precizat că la ministerul pe care îl conduce plăţile se fac săptămânal şi că în cazul IMM-urilor trebuie verificat ajutorul de minimis.

'La Ministerul Energiei au început plăţile în urmă cu două săptămâni. Săptămâna trecută au fost făcute plăţi făcute de 5 milioane lei, noi facem plăţi săptămânal. Vinerea se transmit la ordonanţare. Procedura de plată la Ministerul Energiei trebuie să ia în calcul inclusiv verificarea pentru întreprinderi mici şi mijlocii a ajutorului de minimis. De aceea, sumele sunt mai mici la solicitare decât pentru consumatorul casnic, dar trebuie să verificăm dacă au primit ajutor de minimis, regulamentul european ne obligă să facem acest lucru, dar facem faţă săptămânal, de aceea facem plăţi săptămânal', a explicat Popescu.

