Rares Bogdan, deranjat de polițiști la restaurant. Bode: O să îl invit să mănânce cu militarii la masă

Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, s-a aflat miercuri seara în direct la Antena 3, în emisiunea ”Punctul de întâlnire”, unde a fost întrebat de jurnalistul Radu Tudor dacă l-a supărat pe europarlamentarul Rareș Bogdan.

Eu personal nu l-am supărat pe Rareș Bogdan. El a spus câteva lucruri adevărate printre care faptul că este un prieten foarte bun de-al meu și confirm asta. Eu am avut o discuție lămuritoare luni, cu domnia sa. Dacă luăm weekendul care s-a încheiat, am avut în stradă 24.000 de efective. Polițiști, jandarmi, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, polițiști de frontieră și așa mai departe. Deci 24.000. Am legitimat aproape 160.000 de persoane, am verificat activitatea a aproape 11.000 de agenți economici, am aplicat aproximativ 70 de sancțiuni pentru agenți economici și undeva la 5.000 de sancțiuni în cele trei zile de weekend pentru persoanele care nu au respectat măsurile de protecție sanitară. Domnule Radu Tudor, i-am spus și lui Rareș Bogdan. Pandemia nu s-a încheiat. Odată cu măsurile de relaxare, pe care Guvernul le-a luat, începând cu data de 15 mai, sigur că luăm aceste măsuri gradual, așa le ridicăm. Ar fi nevoie de o mai multă discreție. Concret, ce s-a întâmplat acolo (n.r. în cazul lui Rareș Bogdan)... o să îl invit să mănânce cu militarii la masă. Instituții de control însoțite de polițiști și jandarmi, în echipe mixte, verifică respectarea legii. Dintre toți, militari sunt jandarmii. Jandarmii nu pot să meargă în pantaloni scurți și în tricou, chiar dacă e vară. Sunt militari și trebuie să poarte uniformă militară”, a declarat Lucian Bode.

Ce l-a nemulțumit pe Rareș Bogdan

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a criticat felul în care jandarmii au intervenit duminică la o terasă unde lua masa împreună cu familia.

„Eram cu familia pe terasă. Eu înțeleg foarte bine și susțin total forțele de ordine și respectarea regulilor. Mi-aș dori foarte mult, de exemplu, ca forțele de ordine să fie prezente vineri, sâmbătă, în anumite locuri din București sau de pe litoral, unde restaurantele se transformă în cluburi. Acolo ar trebui să intre, dar să intre în modalitatea în care au făcut-o în anumite locuri din București. E normal să fie DSP, e normal să fie organele de control să verifice dacă sunt respectate regulile, dar nu văd de ce într-un loc unde se află oameni cu familiile, cu copiii trebuie să vină în uniformă. Dacă voiam să mănânc alături de oameni în uniformă, mă făceam polițist, militar. Sunt civil și vreau să trăiesc printre civili”, a spus, potrivit Mediafax, Rareș Bogdan.

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a mai spus că jandarmii puteau să stea în parcare și, dacă cineva era recalcitrant, atunci puteau fi chemați.

