Rafila: Vom depăși 40.000 de cazuri săptămâna viitoare. Suntem în perioada de creștere

Ministrul Sănătății a fost prezent la deschiderea unui centru de vaccinare pentru copii din Sectorul 4 al Capitalei. Răspunzând la întrebările adresate de jurnaliștii de la fața locului, Alexandru Rafila a vorbit despre vârful valului cinci.

„Ați văzut că am avut miercuri cel mai mare număr de cazuri înregistrate, 34.000. Ceea ce am discutat și am transmis eu și colegii mei de la INSP s-a adeverit, s-a stabilizat la 30.000 de cazuri în această săptămână, și astăzi avem puțin peste acest număr”, a spus ministrul.

Proporția de teste pozitive este foarte mare

„Ne preocupă procentul mare de teste pozitive din numărul total de teste, o treime sunt pozitive. E adevărat, testele pe care le facem sunt mult mai numeroase decât în perioada anterioară și e bine că am reușit să depășim 100.000 teste pe zi, dar în momentul în care vom asista și la scăderea proporției de teste pozitive putem să ne gândim că lucrurile o să ia o turnură favorabilă.

Deocamdată ne aflăm în perioada de creștere care va mai dura cel puțin 10 zile, după părerea mea. Cu siguranță vom depăși 40.000 de cazuri săptămâna viitoare”, a adăugat Rafila.

Care sunt particularitățile țării noastre în valul cinci

„Ce se întâmplă în România? Particularitățile situației din România sunt următoarele: ca și în celelalte țări din Europa, ați văzut că se înregistrează cifre enorme. În Franța s-a ajuns la 500.000 de cazuri. Proporția de persoane internate este mai mică, la noi încă sunt cazuri grave pentru că circulă încă tulpina Delta, cam unul din cinci cazuri este produs de tulpina Delta.

Pe măsură ce această tulpină va dispărea din circulație datorită transmisibilității mai mari a tulpinii Omicron, probabil că și cazurile grave se vor diminua. Cred că în circa 10 zile vom intra pe un trend descrescător al acestui val pandemic”, a mai spus expertul în microbiologie.

Bilanțul din 29 ianuarie 2022

Conform datelor existente la nivelul CNCCI, la data de 29 ianuarie 2022, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 30.168 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 75 decese, dintre care 3 anterioare.

