Rafila anunţă înfiinţarea în Bucureşti a unor centre de evaluare COVID-19 destinate copiilor

„Vom înfiinţa săptămâna aceasta, sper cel mai târziu săptămâna viitoare, centre de evaluare destinate copiilor în Capitală. Probabil că la Institutul de Ocrotire a Mamei şi Copilului (IOMC) unul şi celălalt la Spitalul clinic de copii „Dr. Victor Gomoiu”, vom vedea. Colegii de la DSP evaluează. Avem vreo două-trei locaţii, se evaluează şi cele mai bune locaţii vor deveni centre de evaluare pentru copii”, a declarat ministrul Alexandru Rafila, în contextul creşterii cazurilor de infecţii cu SARS-CoV-2.

De asemenea, Alexandru Rafila a vorbit și despre redeschiderea școlilor. „Nu cred că la data începerii şcolilor sistemul de sănătate va fi în pericol în ceea ce priveşte capacitatea a spitaliza şi de a trata pacienţii infectaţi COVID. Nu cred că o să fie o problemă ca şcolile să fie redeschise în condiţii de siguranţă, mai ales că, în momentul de faţă, atât cadrele didactice, conducerea şcolilor, inspectoratele şcolare, Ministerul Educaţiei ştiu deja ce trebuie făcut încât să limiteze închiderea şcolilor şi cu atât mai puţin să nu punem sub semnul întrebării începutul noului an şcolar. Nu avem în momentul de faţă niciun fel de instrument care să facă posibilă utilizarea măştii. Noi am recomandat-o. (...) Nu există nicio problemă din punctul meu de vedere să ne gândim la o reîntoarcere în condiţii de siguranţă a copiilor la şcoală”, a mai spus Alexandru Rafila.

Bilanț coronavirus

În intervalul 4 - 10 iulie 2022, au fost înregistrate 14.943 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). 2.717 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.



Până în prezent, pe teritoriul României, au fost înregistrate 2.942.130 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Incidența înregistrată la 14 zile este de 0.62.



Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 583 persoane au fost reconfirmate pozitiv.



În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 în prezent este de 1410. De asemenea, la ATI, sunt internate 86 persoane. Dintre cei 86 pacienți internați la ATI, 68 sunt nevaccinați.



Din totalul pacienților internați în prezent, 225 sunt minori, 225 fiind internați în secții și 0 la ATI. Până astăzi, 65.788 persoane diagnosticate cu infecție cu Sars-CoV-2 au decedat.



În intervalul 04.07.2022 (10:00) – 10.07.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 33 decese (22 bărbați și 11 femei). Decesele au fost înregistrate: 2 la categoria de vârstă 40-49 de ani, 2 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 6 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 12 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 11 la categoria peste 80 de ani.



Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care prezentau comorbidități.



Dintre pacienții decedați, 8 erau vaccinați și 25 nevaccinați.



În intervalul 4 - 10 iulie au fost efectuate 21.635 teste RT-PCR și 68.911 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.227.636 teste RT-PCR și 10.408.606 teste rapide antigenice.

