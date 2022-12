Putin a vorbit despre relația sa cu Macron. "După cum se știe, a venit la Moscova chiar și după începerea operațiunii militare speciale"

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că menține relații de afaceri cu președintele francez Emmanuel Macron.



"Menținem relații de afaceri, inclusiv cu președintele Franței. Menținem legătura telefonică. După cum se știe, a venit la Moscova chiar și după începerea operațiunii militare speciale", a declarat Putin jurnaliştilor luni, la o conferinţă de presă privind rezultatele discuțiilor ruso-belaruse, răspunzând la întrebarea dacă Putin l-ar fi felicitat pe președintele Franței dacă echipa Franței, nu cea a Argentinei, ar fi câștigat Cupa Mondială.

"În ceea ce privește meciul de fotbal, am urmărit repriza secundă din momentul în care scorul era deja 2-2. Am urmărit prelungirile, apoi, bineînțeles, nu am rezistat să-l nu sun pe președintele (Argentinei) și să-l felicit. Să știți că Argentina este o țară de fotbal, oamenii de acolo sunt foarte amabili, își iubesc jucătorii", a subliniat Putin.

"Cred că au meritat această victorie", a mai spus președintele rus.

Planurile lui Putin nu includ încă o conversație telefonică cu Macron

Președintele Vladimir Putin nu plănuiește încă o conversație telefonică cu președintele francez Emmanuel Macron, a declarat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, într-un briefing de presă din 16 decembrie.



Lui Peskov i cerut să comenteze cuvintele lui Macron, care a afirmat atunci că este gata să-l sune pe Putin și să discute despre crearea unei zone de securitate în zona centralei nucleare Zaporojie. Liderul francez a spus acest lucru după încheierea summitului UE, când jurnaliştii l-au întrebat ce ar dori să discute cu preşedintele rus.

Macron a adăugat că îl va îndemna pe Putin să oprească atacurile asupra infrastructurii din Ucraina.



Președintele francez a declarat la mijlocul lunii noiembrie că plănuiește să-l sune pe Putin după summitul G20, care a avut loc pe 15 și 16 noiembrie la Bali. Apoi a vorbit de mai multe ori în favoarea menținerii contactelor cu Putin. Kremlinul a spus că nu a primit solicitări de la Paris pentru o conversație telefonică.

