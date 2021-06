Profesia de contabil, schimbată de era digitală. Elena Vlad, CECCAR: Fără informatizare, profesia nu putea să progreseze

"La nivelul filialelor Corpului beneficiem de programe de pregătire profesională care sunt, în prezent, adaptate la condițiile actuale determinate de prelungirea pandemiei, accentul fiind pus pe cursurile desfășurate online. Viața a impus să ne adaptăm la sistemele oferite de noile tehnologii. Înainte de pandemie, la filiala Constanța se organizau întâlniri cu membrii, cu reprezentanții instituțiilor cu care colaborăm în domeniu. Aveam reuniuni cu reprezentanții ANAF, Casei de Pensii, AJOFM, pe diverse teme profesionale, aveam grupuri de lucru în acest scop. Acestea s-au mutat, în noile condiții, în mediul online. În ceea ce privește poziția pe piață, respectiv relațiile cu clienții, pot afirma că sunt construite și menținute de fiecare coleg în parte, într-o atmosferă de colaborare și înțelegere reciprocă. Așa, de exemplu, atunci când un client se transferă de la un cabinet la altul, noi, profesioniștii contabili, colaborăm astfel încât procesul de predare/preluare a lucrărilor să se desfășoare în cele mai bune condiții, urmărind – ca să spun așa – să facem viața frumoasă și ușoară pentru clientul nostru. Pe baza experienței mele profesionale pot spune că am colaborat foarte bine cu toți colegii, atât în momentul în care am predat un client, cât și atunci când am preluat unul nou. Este foarte important ca acest transfer să se realizeze în cele mai bune condiții și pot afirma, cu certitudine, că am avut o colaborare foarte bună cu colegii în acest sens", a declarat Elena Vlad, expert contabil, pentru ceccarbusinessmagazine.ro.

"Fără informatizare, profesia nu putea să progreseze"

"Calitatea de membru al CECCAR a influențat semnificativ parcursul meu profesional; pot să spun chiar că hotărâtor. Dacă nu aș fi fost membru expert contabil, nu aș fi putut aplica pentru diverse joburi și nici nu aș fi putut participa la activitatea unor diverse grupuri de lucru. Faptul că în CV-ul meu este precizat că sunt expert contabil, respectiv membru al CECCAR, reprezintă o garanție, un plus de valoare. Organismul nostru profesional a avut o evoluție semnificativă în ultimii ani, fiind prezent în majoritatea grupurilor de lucru de la nivelul administrației centrale și locale, precum și în organisme profesionale internaționale. Membrii CECCAR participă activ la procesul legislativ, inclusiv prin acordarea de consultanță de specialitate. Am avut colegi care au reprezentat profesia contabilă la cel mai înalt nivel, care au participat activ la elaborarea unor acte normative foarte importante. De asemenea, la nivel local, filiala Constanța se preocupă permanent ca profesioniștii contabili să fie într-o relație directă, de conlucrare, cu administrația locală, cu mediul de afaceri. De pildă, în momentul de față, oferim, la nivelul filialei, asistență de specialitate cu privire la procedura de implementare a schemei de ajutor de stat în domeniul HoReCa. Cum se știe, în județul nostru, aflat pe malul Mării Negre, au o pondere mare agenții economici care își desfășoară activitatea în acest domeniu. Noi, profesioniștii contabili, suntem permanent la curent cu toate modificările care intervin în actele normative, fiind pregătiți să implementăm aceste scheme de ajutor de stat puse la dispoziția mediului de afaceri afectat de pandemie.

„Destinul” profesiei contabile se află în strânsă legătură cu cerințele erei digitale. Fără informatizare, profesia noastră nu ar fi putut și nu va putea să progreseze. Organismul nostru profesional pune la dispoziția membrilor și oricăror alte părți interesate materiale de specialitate pe teme actuale ale profesiei noastre, precum modul în care profesioniștii contabili și profesia pe care inerent o reprezintă se pot adapta la schimbările și provocările viitorului", a mai declarat aceasta, conform sursei citate.