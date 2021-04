Prima imunizare anti-COVID într-un cabinet al unui medic de familie s-a petrecut azi la Timișoara. GALERIE FOTO

Primul pacient vaccinat împotriva COVID-19 într-un cabinet al unui medic de familie este Sabina Macovei, o femeie din Timișoara în Vârstă de 52 de ani.

"Prima vaccinare anti-Covid din România în cabinetul unui medic de familie a avut loc la Timișoara. Această premieră va da viteză campaniei de vaccinare în Timișoara și în toată România, după ce va fi extinsă, din mai, la nivel național. Am oferit flori “pacientului zero” al proiectului pilot pe care îl realizăm împreună cu Asociația Timiș de Medicină de Familie, condusă de Dr Mihai Iacob. O cheamă Sabina Macovei, are 52 de ani, și ne-a spus că s-a înscris la vaccinare pentru că vrea să se termine pandemia, cu toate restricțiile, iar copiii să se întoarcă la școală. Și pentru că are încredere în doctorul ei de familie, medicul Mihai Iacob.

Încrederea oamenilor în proprii lor medici de familie, care le cunosc toate problemele de sănătate și toate durerile, va fi motorul campaniei de vaccinare care ne va permite să atingem imunitatea de grup și să scăpăm de pandemie. 50 de medici de familie din Timișoara și zona metropolitană s-au înscris în acest proiect pilot.", a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

