Prefectul Alin Stoica, despre noi relaxări în mai. Există, însă, și pericolul întoarcerii în scenariul roșu

Alin Stoica a declarat, luni, la Digi 24, că, în cazul în care s-ar menține ritmul de descreștere a ratei de infectare în Capitală, sunt speranțe că în luna mai să se poată lua și alte măsuri de relaxare.

Câteva dintre măsurile respective vizează creșterea capacității – la 50%, la restaurante, săli de spectacole, spectacole drive-in cu 300 de participanți, a spus prefectul.

Cu toate acestea, există pericolul ca Bucureștiul să revină în scenariul roșu.

„Există, din păcate, și scenarii mai puțin optimiste. Am văzut o relaxare destul de accentuată în această perioadă de minivacanță și de acolo am putea să avem niște efecte negative peste două săptămâni. Atât la mare, cât și la munte am văzut lucrul acesta. De asemenea, există factori externi, noua tulpină indiană care ar putea să se răspândească și nu știm încă efectele”, a spus prefectul Alin Stoica.

Potrivit acestuia, vaccinarea este prioritatea „numărul zero”.