Până la 7 ani, creierul copilului trece prin două frecvențe, Delta și Theta. Gaidanof atenționează: Îi vor marca viața de adult!/ VIDEO

Dezvoltarea personală este un concept fundamental în psihologie și cuprinde procesul de autoperfecționare, autocunoaștere și creștere personală pe tot parcursul vieții.

Crucială pentru coaching și consiliere, ea are ca scop îmbunătățirea diferitelor aspecte ale vieții clienților, inclusiv a bunăstării emoționale, a relațiilor, a carierei și a fericirii generale

Roxana Gaidanof, coach și autor de dezvoltare personală, a vorbit în cadrul emisiunii Ultrapsihologie de la DC News despre primii pași pe care i-a făcut înspre direcția dezvoltării personale, dar și modul în care aceasta a avut impact asupra sa.

”Oamenii intră pe făgașul dezvoltării personale în momentul în care au o problemă și vor să caute rezolvarea acelei probleme.

La mine a fost un alt factor declanșator, nu a fost neapărat să îmi rezolv o problemă specifică, pur și simplu m-a intrigat atitudinea unei persoane, foarte tinere, la care am văzut multe calități și m-am întrebat: Ce știe persoana asta și încă nu știu eu?

Și simțeam că este o persoană care mă manipulează foarte ușor în condițiile în care nu sunt deloc o peroană ușor manipulabilă.

Și am început să îmi pun întrebări. Și am plecat cu o carte, un curs, încă o carte, încă un curs.

Inițial am plecat de la lucruri care țin de manipulare, de vânzări, de marketing și am ajuns până la zona de terapii alternative, lucruri mult mai subtile și chiar am reușit să trăiesc câteva minuni, atât eu, cât și cei cu care am lucrat”, a declarat Roxana Gaidanof, coach și autor de dezvoltare personală, în emisiunea Ultrapsihologie de la DC News.

Cei șapte ani de acasă, în perspectiva dezvoltării personale

Astfel, Roxana Gaidanof a explicat câteva dintre metodele pe care le-a aplicat în dezvoltarea sa personală, subliniind că ”de când ne naștem starea creierului nostru trece prin mai multe frecvențe, prima este Delta, 0-2 ani, Theta, aproximativ 6-7 ani, Alpha, 12 ani, și după vârsta de vârsta de 12 ani intră în starea Beta, în care suntem acum.

De aceea se și pomenește de cei 7 ani de acasă. De fapt, cei 7 ani de acasă sunt corespunzători stărilor Gama și Theta, când creierul nostru este practic ca un burete și absoarbe absolut orice informație, de aceea este foarte important în primii șapte ani de viață cine se află în jurul nostru și nu mă reper doar la părinți, ci inclusiv cei care ne îngrijesc, bone, educatoare, pentru că toate acele credințe pe care copilul le aude îi vor marca ulterior viața de adult”, a mai spus Roxana Gaidanof.

