PADIR susține antreprenorii din industria de înfrumusețare și promovează schimbările legislative necesare

"PADIR este o organizație patronală, care are scopul de a apăra interesele antreprenorilor ce activează în această industrie și este apolitică. Antreprenorii sunt proprietari de saloane, furnizori și distribuitori de materiale și echipamente specifice industriei noastre, furnizori de formare profesională și profesioniștii care sunt organizați în formă de persoană juridică: PFA și așa mai departe.

Luna februarie debutează cu un proiect nou: webinariile Strategii de Înfrumusețare. Dacă vă aduceți aminte, Strategii de Înfrumusețare a fost un concept pentru o conferință live, în cadrul căreia noi am invitat autoritățile ca să ne răspundă în direct la întrebările pe care noi le avem, ca să venim cu propuneri pentru ceea ce ne dorim să schimbăm la nivel legislativ. Anul acesta am simțit nevoia să facem un pic mai mult decât doar această conferință live, care va avea loc și anul acesta în mai. Am dezvoltat proiectul webinarii Strategii de Înfrumusețare.

Este un singur webinar pe lună, durează șase ore, începe la ora 10 și se termină la ora 16. Avem invitați foarte mulți speakeri în fiecare webinar, pe teme diferite. Primul webinar va avea loc pe data de 20 februarie, iar tema principală de discuție este asigurarea de răspundere profesională.

În zona de înfrumusețare vin membrii PADIR, profesioniști care răspund la întrebări. În primul rând, avem invitat un avocat foarte renumit, care va veni să ne răspundă întrebărilor. În primul rând, vrem să știm ce atitudine trebuie să iei tu, ca profesionist, atunci când te confrunți cu o situație, din punct de vedere juridic și din punct de vedere etic. Și etica contează foarte mult în această situație! Nu este vorba doar să fii acoperit legal, ci să reușești să îi oferi clientului răspunsurile de care are nevoie.

Interesul nostru nu este să reacționăm doar atunci când suntem dați în judecată. Există posibilitatea ca persoana respectivă să fie maleabilă și foarte înțelegătoare, să nu aibă de gând să te dea în judecată, dar noi tot trebuie să reacționăm într-un fel sau altul, ca să rezolvăm situația respectivă și să ieșim din impas.

Pe lângă sfaturile avocatului, vom avea și reprezentanți ai brokerilor de asigurări, reprezentanți ai patronatelor care susțin firmele de asigurări și reasigurări. Avem și reprezentanți din domeniul medical, ca să putem face o comparație între malpraxisul din medicină și cel din industria cosmetică.

Cam aceasta este direcția pe care o va lua webinarul.", a spus Corina Munteanu, preşedintele PADIR.

