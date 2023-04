Nuntă în Familia Regală: Cel mai râvnit burlac din Regatul Unit se căsătorește

Anunțul căsătoriei a zdrobit cu siguranță multe inimi pline de speranță: Ducele de Westminster, finul Regelui Charles al III-lea se căsătorește. Marea lui iubire este Olivia Henson.

Cine este viitoarea lui soție

Cuplul este împreună de aproximativ doi ani și, fără prea multă întârziere, a decis să se căsătorească. DA-ul ei are o oarecare valoare în lumea tabloidelor britanice, având în vedere modul în care viitorul ei soț a fost considerat, până la propunere, cel mai râvnit burlac din Marea Britanie.

@RNN_RoyalNews Oops, to late markle, the billion $$$ boat has just sailed. The Mail: The 7th Duke of Westminster Hugh Grosvenor proposed to his girlfriend of two years Olivia Henson at his family home at Eaton Hall pic.twitter.com/5qy4xRW74n — Linda (@LindaDHartman) April 23, 2023

Dacă ar fi să existe o listă bizară de pretendenți la tron, a fost o vreme când în ”clasamentul” acelei liste era precedat de prinții William și Harry.

Potrivit Di Lei, știrea nunții a fost făcută de biroul de presă al cuplului, conform protocolului: ”Ducele de Westminster și domnișoara Olivia Henson își anunță logodna. Cuplul s-a logodit la Eaton Hall din Cheshire și membrii ambelor familii sunt încântați deaceastă veste”.

His Grace Hugh Grosvenor, 7th Duke of Westminster and Olivia Henson have announced their engagement. pic.twitter.com/DOffhZ1Ox0 — Almanach de Saxe Gotha - Handbuch des Adels (@AlmanachGotha) April 23, 2023

Referitor la viitoarea mireasă, Olivia Henson, aproape că s-ar putea spune că Colegiul Marlborough pregătește tinere mirese pentru Familia Regală britanică, dacă este să ținem cont că și Kate Middleton a studiat acolo, la fel ca și prințesa Eugenie.

Olivia are 30 de ani și vorbește fluent italiană și spaniolă. Femeie independentă și de carieră este angajată la firma Belazu, o firmă specializată în produse alimentare.

Cine este mirele, finul Regelui Charles

Numele său este Hugh Grosvenor și a obținut titlul de prestigiu în 2016, moștenindu-l de la tatăl său, care a murit la vârsta de 65 de ani din cauza unui infarct. Nu a moștenit doar titlul, desigur, ci și o sumă considerabilă de active în valoare de peste 10 miliarde de euro.

Acest lucru l-a făcut unul dintre cei mai bogați bărbați din Anglia, dovadă fiind faptul că, singur, se poate descrie drept proprietarul întregilor cartiere londoneze.

#NEW Hugh Grosvenor, 7th Duke of Westminster has sent a message of congratulations to Queen Elizabeth for her #PlatinumJubilee



He is a friend of Prince William and one of Prince George’s godparents https://t.co/bd0NubMZkI pic.twitter.com/Ain5CRDMLe — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) June 2, 2022

La acestea se adaugă câteva proprietăți din California, în Silicon Valley. A găsit în sfârșit dragostea în urmă cu doi ani, la vârsta de 30 de ani, când s-a trezit cot la cot cu Olivia Henson la o cină cu prietenii. De atunci, cuplul nu s-a mai despărțit niciodată.

Happy Birthday Hugh Grosvenor, 7th Duke of Westminster - Tory party-boy and 3rd richest man in the UK.

In 2017 he inherited £8,3B - without paying any tax.

Imagine £3B+ going to help poor/ sick Brits.#HughGrosvenor #Billionaire #TaxCheat pic.twitter.com/UCFDrUFeJi — El Christo (@ElRaynerista) January 29, 2020

Hugh Grosvenor are o relație foarte strânsă cu Familia Regală, dovadă fiind faptul că Regele Charles al III-lea îl consideră membru al propriei sale familii.

Mai mult, Hugh Grosvenor este nașul întâiului născut al prințului William, micuțul George. O uriașă demonstrație de afecțiune, care evidențiază și relația strânsă cu Kate Middleton.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News