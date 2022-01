Nu în orice spital vei întâlni un medic în scaun cu rotile. Cunoaște-o pe Andreea Nechita: Medicina nu e un maraton de alergat

Într-un interviu acordat DC Medical, Andreea Nechita doboară barierile prejudecăților și oferă o lecţie de voinţă, determinare şi pozitivism. Pregătiți-vă să o descoperiți pe Andreea!

„Un moment decisiv în destinul meu a fost cel în care am luat decizia fermă de a susține admiterea la medicină, imediat după ce am rămas imobilizată în scaunul cu rotile. O astfel de situație care apare la o vârstă fragedă poate să te forțeze către o maturizare mai rapidă și, în mod paradoxal, poate fi una benefică. Toate evenimentele din viața noastră se petrec cu un scop, chiar dacă pe moment tendința noastră este de a judeca, de a ne plânge, ulterior înțelegem că, de fapt, s-a întâmplat pentru binele nostru! Unele lucruri se desfășoară așa cum trebuie, nu cum vrem noi să fie”, a spus Andreea Nechita.

„Acum sunt în ultimul an de rezidențiat, în anul V. Până acum, nu am avut parte de niciun eșec, în schimb, singura luptă pe care o am uneori (deși e mult spus), este cea în care trebuia să mă justific în fața pacienților că, într-adevăr, fac parte dintr-o echipă medicală. Rareori mi se mai întâmplă acum. Am învățat care trebuie să fie abordarea și atitudinea mea față de ei. Le înțeleg perfect curiozitatea și suprinderea pentru că nu în orice spital vei întâlni un medic în scaun cu rotile. Am avut parte de un colectiv care m-a perceput ca pe o colegă perfect normală și acest lucru a fost în avantajul meu. Nu consider că am avut o luptă personală, ci există una generală, aici referindu-mă strict la lipsa de respect a unora față de cadrele medicale, la nerăbdare, scepticism. Desigur, nu trăim cele mai ușoare timpuri, și, din păcate, nici contextul pandemic actual nu ne-a ajutat, din contră. Tot efortul meu a fost însoțit și de succes pe parcursul rezidențiatului. Așa cum am precizat și mai sus, nu am avut probleme de integrare și asta a contat enorm. Mi-am dorit încă de la admitere să devin medic dermatovenerolog, motiv pentru care m-am implicat cu interes în tot ceea ce presupune activitatea mea. În cazul meu, succesul constă în deschiderea și încrederea pe care o au pacienții. Ar fi putut să fie o mare problemă și acest aspect, chiar dacă unii dintre ei încă folosesc ca și criteriu de identificare doctoriță în scaun”, a spus Andreea Nechita.

